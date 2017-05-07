Пехота, танки, авиация - генеральная репетиция парада Победы в Москве

Более десяти тысяч человек, 114 единиц техники и 72 самолета и вертолета приняли участие в генеральной репетиции парада Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. По мнению командующего парадом, главкома Сухопутных войск генерала-полковника Олега Салюкова, российские военнослужащие добились хорошей слаженности.

"Проведенные тренировки позволили достигнуть высокой слаженности действий военнослужащих и единства парадных расчетов. Личный состав готов к участию в военном параде, который по традиции состоится 9 мая в 10 часов утра", — сказал он.

По Красной площади прошли слушатели военных вузов, суворовцы и нахимовцы, кадеты, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ. В этом году в параде впервые примут участие юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.