МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы, передает корреспондент РИА Новости.

Нынешняя тренировка стала последней проверкой перед торжествами Девятого мая. В ней приняли участие все три колонны: пешая, механизированная и авиационная, всего — более 10 тысяч человек, 114 единиц техники и 72 самолета и вертолета.

По Красной площади прошли слушатели военных вузов, суворовцы и нахимовцы, кадеты, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ.

В этом году в параде впервые примут участие юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

Движение колонны военной техники открыл танк Т-34-85, за ним следовали бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Д1". Далее на Красную площадь вышли БМП "Курганец-25" и БМП-3, гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С". Среди бронетехники были представлены танки Т-72Б3 и новейший Т-14 "Армата". Затем проследовали комплексы "Искандер-М", "Тор-М2У" и "Бук-М2", ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" и системы С-400 "Триумф", а замыкали колонну ракетные комплексы "Ярс" и БМП на платформе "Бумеранг".

Воздушный строй открыл самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26. В этом году зрители парада смогут увидеть новое построение — ударную группу из пяти самолетов дальней авиации во главе со стратегическим ракетоносцем Ту-160 "Белый лебедь".

Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. По его словам, все участники репетиции показали, что готовы к Дню Победы.

"Проведенные тренировки позволили достигнуть высокой слаженности действий военнослужащих и единства парадных расчетов. Личный состав готов к участию в военном параде, который по традиции состоится 9 мая в 10 часов утра", — сказал он.