Алые паруса 2026 в Санкт-Петербурге: дата и программа

Одним из главных летних событий Северной столицы из года в год остаются “Алые паруса” — ежегодный праздник выпускников, который проходит на Дворцовой площади и на берегу Невы в Санкт-Петербурге. История праздника и актуальная программа в 2026 году, как попасть на “Алые паруса” и ответы на самые популярные вопросы — в материале РИА Новости.

Название события: Алые паруса.

Дата проведения: 27 июня 2026 года.

Где проходит: Дворцовая площадь и акватория

Формат: концерт + свето-пиротехническое шоу с бригом.

Как попасть: на концерт — по приглашениям, смотреть шоу можно и с общедоступных точек обзора. Алые паруса.27 июня 2026 года.Дворцовая площадь и акватория Невы концерт + свето-пиротехническое шоу с бригом.на концерт — по приглашениям, смотреть шоу можно и с общедоступных точек обзора.

Когда пройдут Алые паруса в 2026 году

Праздник под названием “Алые паруса” проходит в Санкт-Петербурге ежегодно и выпадает на период так называемых “ белых ночей ” (особого времени, когда даже глубокой ночью не наступает настоящая темнота, а сохраняются сумерки). Главными действующими лицами по традиции являются выпускники местных школ, их родители и педагоги, а потому в качестве даты проведения мероприятия выбирается день в конце июня, когда за спиной осталась большая часть экзаменов, а также выпускные вечера.

Какого числа праздник

27 июня пройдут "Алые паруса" в 2026 году

Фиксированной даты у праздника нет, как правило, для его проведения выбирают выходной день в конце июня (субботу, которая расположена максимально близко к самой светлой ночи). При этом “Алые паруса” никогда не проводят 22 июня, ведь этот день является Днем памяти и скорби (именно 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война).

В 2026 году датой проведения праздника “Алые паруса” станет 27 июня.

Во сколько начинается шоу

По сложившейся за много лет традиции в 22:00 стартует официальная часть программы, за которой следует концерт, а уже ночью, приблизительно в 00:40, проходит кульминация праздника — проход по Неве знаменитого парусника с парусами ярко-алого оттенка и эффектное пиротехническое шоу.

К слову, время для представления выбрано вовсе не случайно: “Алые паруса” всегда проходят во время знаменитых “белых ночей”, а на указанный временной промежуток приходится период наименьшей освещенности.

Что такое праздник Алые паруса

Романтичное и отсылающее к литературному первоисточнику название “Алые паруса” в Санкт-Петербурге получил праздник, предназначенный для выпускников, которые в текущем году закончили школу. Это масштабное и зрелищное мероприятие становится для ребят не только красивым финалом их многолетней школьной жизни, но и символизирует вступление в новый взрослый этап, а также исполнение заветных желаний.

"Алые паруса" – это уже не просто городское мероприятие. За десятилетия праздник сформировал собственную культурную идентичность и стал одним из узнаваемых символов взросления и надежды, объединяющим людей вне зависимости от региона проживания”, – говорит президент фонда “Наука. Искусство. Технологии” Елена Орлова.

Где проходят Алые паруса в Санкт-Петербурге

По сложившейся традиции главные мероприятия в рамках “Алых парусов” из года в год разворачиваются на двух локациях. Первая — это Дворцовая площадь, главная площадь Санкт-Петербурга, на которой проходит официальная часть праздника и концерт с участием приглашенных артистов. Визитная карточка мероприятия — зрелищное пиротехническое шоу, которое сопровождает проход парусника по Неве — разворачивается на акватории реки. Участники могут любоваться фейерверками и театрализованным представлением с Дворцовой набережной.

Программа и формат праздника

Точная программа праздника держится в секрете практически до самого мероприятия, однако по уже сложившейся традиции включает два ключевых пункта — праздничный концерт с участием популярных артистов и зрелищное водно-пиротехническое шоу, которое разворачивается ночью на Неве.

Ежегодно для “Алых парусов” выбирается и основная тема. Тема текущего 2026 года пока не известна, однако в минувшем 2025 году она была сформулирована как “Триумф добра над злом”.

Концерт на Дворцовой площади

Участники праздника начинают собираться на Дворцовой площади примерно к 22:00, а официальная часть, в рамках которой выпускников поздравляют президент России , а также губернатор Санкт-Петербурга, стартует примерно в 22:00. Следом начинается и праздничный концерт, который (с перерывом на традиционное шоу на Неве) продолжается до глубокой ночи.

Светопиротехническое шоу на Неве

Самой зрелищной и красивой частью праздничной программы “Алых парусов” традиционно является разворачивающееся над водами Невы светопиротехническое шоу. Его продолжительность составляет примерно 30-40 минут, а завершает эту часть программы проход мимо собравшихся на набережной гостей долгожданного брига “Россия” под парусами алого цвета.

Бриг "Россия" и маршрут прохода

изменения : свое движение бриг начинал от Сенатской площади, после чего через Дворцовый мост приближался к одноименной набережной. После эффектного маневра в районе Зимней канавки “Россия” продолжал движение к Троицкому мосту. Кульминация праздника — появление брига с алыми парусами — проходит по определенному маршруту. В прошлом году его траектория претерпела некоторые: свое движение бриг начинал от Сенатской площади, после чего через Дворцовый мост приближался к одноименной набережной. После эффектного маневра в районе Зимней канавки “Россия” продолжал движение к Троицкому мосту.

Во сколько начинается основная часть

Время проведения шоу выбрано таким образом, чтобы гости и участники праздника могли в полной мере насладиться фейерверком и подготовленными спецэффектами (в их число нередко входит лазерное шоу, огненные фонтаны и другие не менее впечатляющие элементы). Эта часть праздничной программы начинается после полуночи, примерно в 00:40.

Кто выступает и когда публикуют афишу

Программа праздника не публикуется заранее, ее объявляют на сайте местной администрации вместе с темой мероприятия буквально за несколько дней до самого события. На сегодняшний день известно лишь, что праздник вновь пройдет в закрытом формате (прежде всего — для обеспечения безопасности участников).

Список артистов, которые выйдут на сцену, чтобы поздравить выпускников с началом нового этапа их жизни, также пока не разглашается.

Как попасть на Алые паруса

Своими глазами увидеть знаменитый бриг “Россия” или побывать на праздничном концерте мечтают многие. Однако в открытой продаже билетов на мероприятие не найти: и сами выпускники, и их родители, и педагоги попадают на “Алые паруса” исключительно по специальным приглашениям. Так что пройти на Дворцовую площадь во время проведения праздника не получится, однако пиротехническое шоу можно рассмотреть с ряда расположенных неподалеку локаций, а выступления артистов посмотреть по телевизору или в сети.

Доступ на праздник для разных категорий граждан Аудитория Могут ли попасть на концерт Могут ли увидеть пиротехническое шоу и проход брига “Россия” Выпускники Да, при наличие приглашения Да Родители и учителя Да, при наличие приглашения Да Жители города / туристы Доступ без пригласительного билета запрещен Возможно с открытых точек обзора

Где лучше смотреть шоу

Существует несколько основных площадок, расположенных рядом с Дворцовой набережной, с которых можно в полной мере насладиться работой пиротехников и увидеть проходящий мимо бриг. К ним относится:

Биржевой мост (с него открывается хороший обзор на ту часть Невы, где развернется пиротехническое представление);

Адмиралтейская и расположенная на противоположном берегу Университетская набережные (можно увидеть проходящий мимо бриг, а также полюбоваться фейерверком);

Петровская набережная (расположена несколько в стороне от места проведения основных событий, но обзор тут также вполне достойный).

Все эти локации пользуются достаточно большой популярностью, а потому места лучше занимать заранее.

“В ночь праздника акватория Невы закрыта. Суда занимают заранее согласованные точки на канале в районе Марсового поля — вид на салют оттуда остаётся одним из лучших в городе. Многие ждут Алые паруса именно ради него. Альтернативный вариант — рестораны с открытыми верандами рядом с Невой, крыши некоторых отелей и апартаменты с видом. Адмиралтейская набережная — бесплатно, но многолюдно”, — говорит Виктор Мартынов, руководитель компании “1703 Yachts”.

Трансляция и онлайн-просмотр

Увидеть проход украшенного алыми парусами брига можно не только непосредственно рядом с Дворцовой площадью, но и не покидая собственного дома из любого конца страны. Телеверсию мероприятия транслируют крупные федеральные каналы, а также за концертом или пиротехническим шоу можно наблюдать в режиме онлайн на официальных ресурсах администрации Санкт-Петербурга.

Репетиции и подготовка к шоу

Еще одна прекрасная возможность полюбоваться проходящим по Неве бригом “Россия”, не пробиваясь при этом через толпу других зрителей — посетить одну из репетиций прохода судов по Неве. Как правило, парусник совершает несколько проходов по Неве, причем все — по ночам, за пару недель до запланированного мероприятия.

По предварительной информации , попасть на репетицию самого зрелищного выпускного вечера страны можно будет вечером 11 и 12 июня. Продолжительность репетиций составит несколько часов (ориентировочно — с 21:45 до 01:00). Генеральная репетиция должна состояться накануне праздника.

Важно учитывать, что фейерверк или пиротехническое шоу во время таких репетиций увидеть не удастся. Однако у зрителей будет возможность внимательно рассмотреть сам бриг.

История праздника Алые паруса

История “Алых парусов” началась во второй половине прошлого века. Первое мероприятие, инициаторами которого выступили сами выпускники и их преподаватели, прошло летом 1968 года. Именно тогда по Неве впервые проплыл фрегат, украшенный алыми парусами, который вскоре станет символом летнего праздника.

Свое название праздник получил в честь одноименной повести писателя Александра Грина , а также снятого по ней художественного фильма, ставшего невероятно популярным.

Первый праздник “Алые паруса” оказался настолько успешным, что превратился в ежегодную традицию. Так продолжалось вплоть до 1979 года, когда все театрализованные мероприятия были отменены.

Возродить праздник решили лишь в 2005 году, и с тех пор “Алые паруса” вновь проходят ежегодно.

"Алые паруса" неоднократно трансформировались, сохраняя при этом свою узнаваемость. Менялись художественные решения, сценарии и визуальные акценты праздника. В 2021 году, когда отмечали 30-летие государственного флага России, в оформлении брига впервые использовали элементы триколора наряду с традиционными алыми парусами”, – отмечает Елена Орлова.

Полезная информация для зрителей

Не стоит забывать, что на время проведения праздничных мероприятий в центре Северной столицы нередко вводятся транспортные ограничения. А значит, маршрут к месту проведения “Алых парусов” или той локации, с которой можно будет наблюдать за проходящим мимо парусником, лучше продумать заранее и постараться прийти на выбранную позицию с запасом времени.

Для того, чтобы не стать жертвами мошенников, важно помнить, что в продаже билетов на “Алые паруса” найти нельзя: все участники праздника попадают на него исключительно по пригласительным.

Вопросы и ответы

Когда будут Алые паруса в Санкт-Петербурге в 2026 году?

Очередной праздник выпускников под названием “Алые паруса” состоится в Санкт-Петербурге 27 июня 2026 года.

Где проходят Алые паруса в Питере?

Главные события праздника развернутся в центре города. Праздничный концерт с участием популярных артистов пройдет на Дворцовой площади, а рядом, в акватории реки Невы, состоится зрелищное водно-пиротехническое шоу, кульминацией которого станет прохождение по реке брига “Россия” с развевающимися алыми парусами.

Как попасть на Алые паруса выпускнику?

Доступ к месту проведения праздника осуществляется при помощи специальных приглашений. Такие приглашения выпускники получают через свои школы. Другим путем попасть в закрытые зоны невозможно.

Где открывается лучший обзор на шоу Алые паруса?

Наибольшей популярностью пользуются Биржевой мост, Адмиралтейская и Университетская набережные, Петровская набережная и другие расположенные в данном районе объекты.

Когда проходит репетиция Алых парусов?

Непосредственно дню праздника предшествует несколько ночных репетиций, которые стартуют примерно в середине месяца. Генеральный прогон, как правило, проводится за день до события.