Белые ночи в 2026 году: когда начнутся и что посмотреть

Белые ночи – одно из самых известных природных явлений. В этот период даже после полуночи на улице светло, а небо остается в мягких сумерках. Что такое белые ночи, почему они возникают и когда они начнутся в 2026 году — в материале РИА Новости.
Что такое белые ночи
Белые ночи – это природное явление, при котором вечерние сумерки практически сразу переходят в утренние. Из-за этого ночью сохраняется естественное освещение и полноценная темнота так и не наступает.
Виды сумерек
Сумерки делятся на три вида:
Тип сумерек
Положение Солнца
Что видно на небе
Гражданские
до 6° ниже горизонта
небо светлое, звезды почти не видны
Навигационные
6–12° ниже горизонта
видны яркие звезды
Астрономические
12–18° ниже горизонта
почти полная темнота
Во время белых ночей гражданские и навигационные сумерки сменяют друг друга, поэтому ночь выглядит светлой. В научном языке термина "белые ночи" официально нет.
Почему происходят белые ночи
Причина появления белых ночей – наклон земной оси. Летом Северное полушарие наклонено к Солнцу, поэтому оно движется по небосводу под небольшим углом и не успевает опуститься глубоко за горизонт. В результате его свет рассеивается в атмосфере и освещает небо даже ночью. Чем севернее расположен город, тем заметнее этот эффект.
Елена Гвоздецкая, эколог ГБУ АО "Экоцентр", специалист по созданию экотроп на ООПТ Архангельской области объясняет:
"Белые ночи наступают из-за наклона земной оси. Летом в северных широтах Солнце опускается за горизонт меньше чем на 6° – этого недостаточно, чтобы на небе стало по-настоящему темно. Вместо ночи наступают долгие сумерки, которые длятся до самого утра".
Когда начинаются и заканчиваются белые ночи
Санкт-Петербург расположен примерно на 60° северной широты, поэтому белые ночи здесь особенно ярко выражены.
Основные даты сезона белых ночей:
- первые признаки – примерно с 25 мая
- официальный период – с 10-11 июня по 2 июля
- светлые ночи продолжаются до середины июля
Пик белых ночей приходится на вторую половину июня, когда ночь практически не темнеет.
Белые ночи в Санкт-Петербурге
Люди проходят мимо памятника первому российскому императору Петру Великому "Медный всадник" на Сенатской площади во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Во время белых ночей город становится особенно оживленным. Именно этот сезон считается самым туристическим для этого города.
Что посмотреть и куда сходить
В период белых ночей в Санкт-Петербурге проходят фестивали, концерты и массовые мероприятия.
Разводные мосты
Одно из самых популярных зрелищ – развод мостов через Неву. В период белых ночей это особенно красиво: на фоне светлого неба поднимаются пролеты мостов. Чаще всего за этим зрелищем наблюдают с Дворцовой или Английской набережных или стрелки Васильевского острова.
Репетиция праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Прогулки по набережным
Белые ночи – лучшее время для прогулок по набережным Санкт-Петербурга. В это время город выглядит особенно атмосферно: небо остается светлым, а здания и мосты отражаются в воде Невы.
Самые популярные маршруты проходят вдоль центральных набережных — Дворцовой, Университетской и Английской. Отсюда открываются красивые виды на исторические здания, мосты и главные достопримечательности города.
Люди прогуливаются у канала Грибоедова во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Водные экскурсии на теплоходе
Один из самых популярных способов увидеть Петербург в период белых ночей – прогулка по рекам и каналам на теплоходе.
С воды открываются необычные виды на город: можно увидеть Петропавловскую крепость, Зимний дворец, Исаакиевский собор и другие достопримечательности. Особенно впечатляющими становятся ночные прогулки, когда теплоход проходит под разведенными мостами.
Судоходные компании предлагают разные форматы экскурсий – от коротких прогулок по Неве до более длительных маршрутов по каналам и Финскому заливу.
Культурные события
В сезон белых ночей в Санкт-Петербурге проходит немало музыкальных и культурных мероприятий.
Фестиваль "Белые ночи"
Любители спорта могут принять участие в марафоне "Белые ночи". Участники выбирают одну из дистанций: 10 километров или 42,2 километра. Весь маршрут проходит через исторический центр города.
Марафон "Белые ночи"
Праздник "Алые паруса"
Это один из самых известных праздников Петербурга, который проводится для выпускников школ. В этот вечер на Дворцовой площади проходит концерт, по Неве проходит символический корабль с алыми парусами. Завершится мероприятие масштабным праздничным салютом. В 2026 году праздник пройдет 27 июня.
Фестиваль "Звезды белых ночей"
Это один из крупнейших музыкальных фестивалей России. Он проходит в Мариинском театре и длится несколько недель. В программу входят оперные постановки, балеты и концерты классической музыки от известных исполнителей.
Джазовый фестиваль "Свинг белой ночи"
С 1994 года в Санкт-Петербурге проходит джазовый фестиваль, на котором выступают музыканты из разных стран. Концерт часто проходит на открытых площадках города, а заключительный гала-концерт – около Михайловского замка.
Где в России бывают белые ночи
Белые ночи можно наблюдать не только в Санкт-Петербурге. Это явление характерно для многих регионов России, расположенных на высоких широтах.
Мурманская область
В Мурманской области белые ночи начинаются даже раньше, чем в Петербурге. Уже в мае ночи становятся светлыми, а затем наступает полярный день, когда солнце вовсе не заходит за горизонт.
Архангельская область
В Архангельской области белые ночи можно наблюдать с середины мая до конца июля. Особенно хорошо они заметны на побережье Белого моря и в северных районах региона.
Елена Гвоздецкая, эколог ГБУ АО "Экоцентр" добавляет: "Архангельск – один из рекордсменов по продолжительности белых ночей. В отличие от Санкт-Петербурга, где их около 20 за сезон, в Архангельске они длятся с середины мая до конца июля – более 70 ночей. Самый длинный день в городе продолжается двадцать один час тридцать одну минуту. При этом солнце все же заходит за горизонт, поэтому это не полярный день. Полярный день бывает только за полярным кругом – на широте 66°33′".
Республика Карелия
В Карелии белые ночи обычно начинаются в конце мая и продолжаются до середины июля. Благодаря большому количеству озер и лесов это время считается особенно красивым для путешествий и отдыха на природе.
Белые ночи над островами Белого моря в Беломорском районе Республики Карелия
Республика Коми
В Республике Коми период белых ночей длится примерно с конца мая до середины июля. В северных районах региона ночи почти не темнеют.
Ненецкий автономный округ
Здесь белые ночи начинаются в конце мая. В некоторых районах региона они постепенно переходят в полярный день.
Республика Саха (Якутия)
В Якутии белые ночи начинаются уже в мае и могут продолжаться до начала августа. В северных районах региона они сменяются периодом полярного дня.
Когда наблюдаются белые ночи в разных регионах России
Ниже – примерный календарь белых ночей в разных регионах России.
Регион
Примерный период белых ночей
Санкт-Петербург
10-11 июня – 2 июля
Мурманская область
начало мая – конец мая (далее полярный день)
Архангельская область
середина мая – конец июля
Республика Карелия
конец мая – середина июля
Республика Коми
конец мая – середина июля
Ненецкий автономный округ
конец мая – середина июля
Республика Саха (Якутия)
май – начало августа
Белые ночи за пределами России
Белые ночи можно наблюдать и в других странах северных широт. Особенно популярны для наблюдения белых ночей следующие места:
- Исландия (Рейкьявик)
- Норвегия (Лофотенские острова)
- Финляндия (Лапландия)
- Швеция
- Шотландия (Шетландские острова)
В этих регионах летом также наблюдаются очень светлые ночи, когда солнце опускается за горизонт лишь на короткое время.
Как белые ночи влияют на человека
Из-за постоянного освещения у некоторых людей могут нарушаться циркадные ритмы – биологические часы организма. Во время белых ночей некоторые люди замечают проблемы со сном, повышенную утомляемость. Также наблюдается снижение уровня мелатонина.
Чтобы легче адаптироваться к белым ночам, специалисты советуют использовать плотные шторы в спальне или маски для сна, соблюдать режим сна и ограничивать использование гаджетов перед сном.
Интересные факты
- Белые ночи чаще всего наблюдаются на широтах около 60° северной широты.
- Санкт-Петербург – один из самых известных городов, связанных с явлением белых ночей.
- В литературе белые ночи часто описывали русские писатели, например Федор Достоевский.
- Полная темнота в это время может не наступать несколько недель.
Горожане гуляют по набережной Петрозаводска во время белых ночей