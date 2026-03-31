09:54 31.03.2026
Беглов рассказал, когда пройдет праздник "Алые паруса" в Петербурге
Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге пройдет в этом году 27 июня, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 31.03.2026
https://ria.ru/20260315/zvonki-2080737688.html
Общество, Санкт-Петербург, Нева (река), Александр Беглов, Александр Грин
Беглов: праздник "Алые паруса" в Петербурге пройдет в этом году 27 июня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге пройдет в этом году 27 июня, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Начинаем подготовку к главному празднику выпускников "Алые паруса". Одно из самых красивых и ожидаемых мероприятий в Петербурге пройдёт в этом году 27 июня", - написал он в своем канале в Max.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.
Последний звонок в школе - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Названа дата последних звонков в школах
15 марта, 02:51
 
