"Шенген" за четыре дня: новые правила получения виз разных стран

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Светлана Баева. За визой в США россиянам порой приходится отправляться за границу. В Санкт-Петербурге закрывается генконсульство Великобритании, а на канадскую визу теперь необходимо сдавать биометрические данные. О новых визовых правилах и самых сложных в этом отношении странах — в материале РИА Новости.

За визой — в соседние республики

Законопроект об аккредитации визовых центров в России отозван из Госдумы, однако от самой идеи парламентарии не отказываются. Сенатор Константин Косачев подчеркнул, что он и его коллеги продолжат добиваться ее законодательного оформления. К этому вопросу вернутся осенью.

В целом проблем с туристическими визами у россиян, как правило, не возникает. Опыт показывает, что, даже обращаясь в визовый центр впервые, можно получить, например, годовую шенгенскую мультивизу. Но в некоторых случаях придется приложить довольно серьезные усилия, чтобы оформить разрешение на въезд.

На данный момент в России работают посольство США в Москве и генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке. Но записаться на собеседование практически невозможно, нет доступных дат.

Сотни россиян едут в бывшие советские республики в надежде воспользоваться там услугами американских посольств. В Грузии, к примеру, даже возникли некие туры "вина и визы", когда соискатели виз могут ожидать их, совершая экскурсии по винодельням.

"Есть несколько важных нюансов для тех, кто решит подавать документы на туристическую визу США не в России", — говорит Ирина Эддайра, директор EF Education First Russia.

Например, нужно заранее оплатить консульский сбор, и только потом можно увидеть слоты по записи. "Так происходит в большинстве стран. В итоге, выбирая страну для записи и оплачивая сбор, вы не всегда знаете, когда же будет интервью", — поясняет эксперт.

Она предупреждает, что если в России туристическая виза США обычно выдавалась сразу на три года, то в других странах может быть и меньший срок.

Второй раз будет проще

Турфирмы пытаются в режиме реального времени отслеживать ситуацию с визами. Так, по данным на вечер понедельника, 30 июля, можно записаться на собеседование в Варшаве, Кракове, Риге, Праге, Хельсинки и Астане. Но лишь на осень или зиму. В некоторых странах, как сообщают в турфирмах, например в Эстонии, Литве, Армении, посольства США приостановили прием заявлений у граждан России. Эксперты поясняют, что записи там нет достаточно давно и пока не предвидится.

Повторную визу в США получить проще, собеседование не требуется. Правда, если раньше можно было просто прийти в любой день в офис курьерской службы Pony Express и подать документы, то с сентября 2017 года документы принимают по предварительной записи на сайте. Записывают примерно на неделю вперед. Удалось найти свободные даты для подачи документов без собеседования лишь в консульстве США во Владивостоке, но ожидается, что в других дипмиссиях даты появятся в ближайшие дни.

Специалисты сервиса "Туту.ру" выяснили, что после ухудшения ситуации с выдачей американских виз спрос на авиабилеты в США упал почти в два раза.

"Прокатать" пальчики

Сократится и число желающих поехать в Канаду, куда турпоток и так был невелик. С 31 июля 2018 года Канада расширила требования сбора биометрических данных на всех граждан стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Биометрические данные россияне могут сдать в визовых центрах Канады, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Оформляйте заблаговременно

© РИА Новости / Кирилл Чулков Флаг Великобритании сняли со здания генконсульства в Петербурге © РИА Новости / Кирилл Чулков Флаг Великобритании сняли со здания генконсульства в Петербурге

В Северной столице прекращает работу британское генконсульство. "Визовый центр в Санкт-Петербурге будет принимать и выдавать документы в прежнем режиме, речь идет о закрытии генконсульства, что никак не влияет на оформление виз. Никаких ограничений на оформление виз для граждан России нет", — подчеркивают в визовом центре.

Правда, сотрудники предупреждают, что, возможно, скорость принятия решений по визам снизится, и рекомендуют начинать оформление как минимум за полтора месяца до поездки.

Быстро и на год

Некоторые страны становятся лояльнее к российским туристам. Так, с 28 июня генеральное консульство Испании в Москве сократило время обработки визовых документов с пяти до четырех дней. Испания, Греция и Италия считаются самыми дружелюбными к российским путешественникам. Они выдают многократные визы даже тем, кто раньше не посещал страны Шенгена.

Весной в силу вступили послабления для россиян при получении португальской визы. В частности, ускорился процесс рассмотрения документов. Туроператоры сообщают, что около трети заявителей, подающих документы на португальскую визу, получают годовой "шенген".

"Никаких глобальных изменений в требованиях к оформлению виз в ЕС и другие зарубежные страны не происходило, — говорят эксперты туроператора "Библио-Глобус". — Повысить шансы на получение визы, в том числе и мультивизы, можно, указав максимально достоверную информацию о себе и целях поездки".

Также, подчеркивают в туркомпаниях, основной пакет документов каждый заявитель может расширить, предоставив дополнительные гарантии возвращения в Россию — выписки долгосрочных вкладов, документы, подтверждающие наличие недвижимости, семьи.