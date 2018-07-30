Со здания британского генконсульства в Петербурге сняли флаг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Сотрудники генерального консульства Великобритании в Петербурге в понедельник днём спустили государственный флаг с флагштока у здания дипмиссии, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

В начале июня на приеме в честь официального дня рождения королевы посол Великобритании в РФ Лори Бристоу сообщил, что генконсульство Британии в Петербурге завершило свою деятельность.

"Сам факт того, что флаг спущен, не означает, что консульство закрыто. Оно в процессе закрытия. Как только оно будет закрыто, как только мы выпустим вербальную ноту в МИД, мы обязательно об этом скажем", — сказал журналистам у здания генконсульства сотрудник пресс-службы посольства Великобритании Михаил Меньшиков.

Как передает корреспондент РИА Новости, около 13 часов сотрудники дипмиссии вышли во внутренний двор, и после произнесенной генконсулом речи флаг был снят.

Четвертого марта в Солсбери, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к инциденту причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Из-за "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства. На высылку дипломатов Россия ответила зеркальными мерами.