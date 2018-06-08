Спрос на авиабилеты в США из России упал почти в два раза

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. После ухудшения ситуации с выдачей американских виз спрос на авиабилеты в США упал почти в два раза, сообщает Туту.ру.
Специалисты сервиса путешествий сравнили продажи билетов с января по конец мая 2018 года с этим же периодом в 2017 году.
Выяснилось, что в январе — мае 2017 года на США приходилось 5,84% всех перелётов в страны дальнего зарубежья. За аналогичный период этого года количество купленных по направлению билетов снизилось до 3,98%.
Интересно, что цены на перелеты за год практически не изменились. Стоимость билетов в одну сторону осталась на прежнем уровне (около 16 тысяч рублей), а перелеты туда-обратно и вовсе подешевели на 4% — с 29,1 до 28 тысячи рублей.
Летом 2017 года посольство США в Москве временно приостановило выдачу виз. Кроме того, было приостановлен прием документов в генконсульствах страны в российских регионах. На данный момент документы на американскую визу можно подать только в Москве. По данным СМИ, срок ожидания проводимых для выдачи неиммиграционных виз в США собеседований вырос до 300 дней.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.