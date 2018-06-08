Спрос на авиабилеты в США из России упал почти в два раза

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. После ухудшения ситуации с выдачей американских виз спрос на авиабилеты в США упал почти в два раза, сообщает Туту.ру.

Специалисты сервиса путешествий сравнили продажи билетов с января по конец мая 2018 года с этим же периодом в 2017 году.

Выяснилось, что в январе — мае 2017 года на США приходилось 5,84% всех перелётов в страны дальнего зарубежья. За аналогичный период этого года количество купленных по направлению билетов снизилось до 3,98%.

Интересно, что цены на перелеты за год практически не изменились. Стоимость билетов в одну сторону осталась на прежнем уровне (около 16 тысяч рублей), а перелеты туда-обратно и вовсе подешевели на 4% — с 29,1 до 28 тысячи рублей.

Летом 2017 года посольство США в Москве временно приостановило выдачу виз. Кроме того, было приостановлен прием документов в генконсульствах страны в российских регионах. На данный момент документы на американскую визу можно подать только в Москве. По данным СМИ, срок ожидания проводимых для выдачи неиммиграционных виз в США собеседований вырос до 300 дней.