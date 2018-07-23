Жителям Петербурга советуют заранее подавать документы на британскую визу

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Закрытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге не скажется на процедуре оформления британских виз, но документы лучше подавать заблаговременно, сообщает АТОР.

Британское Генконсульство официально прекратит работу в Северной столице 1 августа. Однако по заявлению визового центра Великобритании в Петербурге, закрытие дипмиссии никак не влияет на оформление виз.

"Визовый центр в Санкт-Петербурге будет принимать и выдавать документы в прежнем режиме. Никаких ограничений на оформление виз для граждан России нет", — подчеркнули в визовом центре.

Тем не менее, в визовом центре отметили, что прекращение работы Генконсульства, возможно, повлияет на скорость принятия решений по визам, поэтому петербуржцам и жителям СЗФО рекомендуют начинать оформление визы заблаговременно, как минимум, за полтора месяца до даты предполагаемой поездки.

На текущий момент, согласно графику очереди визового центра на прием документов в Санкт-Петербурге, заявители, которые сделают это 23 июля, могут рассчитывать на получение визы 13 августа.

Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге не было вовлечено в процесс выдачи виз, оно выполняло представительские функции и поддерживало межкультурные связи и бизнес-коммуникации.