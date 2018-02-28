Новые правила авиакомпаний: что можно взять с собой в салон самолета

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Светлана Баева. По нормам провоза багажа "Аэрофлот" оказался одним из самых лояльных российских перевозчиков, увеличив максимальные габариты ручной клади. Но пассажиры по-прежнему недовольны. О том, что авиакомпании разрешают взять с собой в салон самолета, — в материале РИА Новости.

Человек без зонта

Согласно российским правилам, авиаперевозчики сами определяют лимит веса бесплатной ручной клади, но он не может быть менее пяти килограммов.

Также пассажир имеет право взять в салон рюкзак, дамскую сумку или портфель, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание для ребенка на время полета, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску, костыли, трости и иные технические средства реабилитации, лекарства, а также товары, купленные в магазинах Duty Free. В этот список не попали телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги, поскольку их можно убрать в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.

Именно это и беспокоит пассажиров. Исключение из вещей, которые разрешается провезти сверх нормы, хрупкой и, как правило, дорогой техники, вызвало бурную реакцию. Сдавать ее в багаж опасно. Были случаи, когда даже самые прочные чемоданы долетали до пункта назначения с трещинами. Выбор есть: некоторые авиакомпании список Минтранса расширили и разрешают провозить технику. Однако допустимый вес ручной клади в таком случае нередко снижен до минимального.

Опасные смартфоны

Публикация от Журнал и сайт "КЗН.Собака.ru" (@kzn_sobaka_ru) Фев 27, 2018 в 8:53 PST

На этой неделе "Аэрофлот" увеличил габариты допустимой ручной клади до 55 сантиметров в длину, 40 сантиметров в ширину и 25 сантиметров в высоту. У большинства остальных российских перевозчиков высота ручной клади ограничена 20 сантиметрами. Именно в этих пяти сантиметрах, говорят пассажиры, и загвоздка: высота многих туристических кейсов, фотосумок и корфов — 23-25 сантиметров. Utair, правда, более лояльна к пассажирам бизнес-класса, максимальный вес ручной клади для них — 20 килограммов (у "Аэрофлота" — 15).

У "Уральских авиалиний" максимальный вес ручной клади — пять килограммов для экономкласса, 15 — для "бизнеса". Но в списке предметов, разрешенных к бесплатному провозу сверх нормы, значатся зонтик или трость, печатные издания, телефон сотовой связи, фотоаппарат, видеокамера, портативный компьютер.

Хотя на борту будут рады не всем моделям телефонов. "Авиакомпания "Уральские авиалинии" рекомендует воздержаться от использования смартфонов Samsung Galaxy Note 7 на борту самолета и не осуществлять их зарядку во время полета", — предупреждает перевозчик. Это связано со случаями возгорания этих гаджетов.

Похожих правил (за исключением Samsung Galaxy Note 7) придерживается Red Wings и ряд других авиакомпаний.

Пакет дороже билета

Наиболее строга "Победа". Максимальные габариты ручной клади на рейсах лоукостера — 36x30x27 сантиметров. Это общий размер всех предметов, включая одежду, цветы, детское питание. Зато нет ограничений по весу.

В октябре 2017 года разгорелся скандал: пассажирку заставили заплатить за ручную кладь. Это обошлось в 2000 рублей, в четыре раза дороже, чем сам авиабилет Москва — Сочи (499 рублей). Пассажирка уверяла, что ручная кладь вписывалась в габариты. Сотрудники лоукостера с этим спорили, объясняя, что багаж в калибратор влез, но в руках у девушки остался пакет.

Жительница Красноярска, летевшая "Победой" на конференцию и на свадьбу, даже зарыла свой чемодан в лесу, так как не получалось доплатить за него с помощью банковской карты. До этого, по ее словам, был случай, когда ребенку не разрешили бесплатно пронести в салон рюкзачок с игрушкой.

"Грабеж!!!!!! Мне пришлось оставить 1000 рублей за пустую сумку, она не вместилась в их очень маленький ящичек, — буквально на днях возмущалась пассажирка на сайте "Отзовик". — Сама больше никогда в данную авиакомпанию не обращусь и знакомым не посоветую".

Как за себя

"Ямал" разрешает провозить хрупкие, но негабаритные и тяжелые вещи (кино–, фото-, теле–, видео-, радиоаппаратуру, электронные и оптические приборы, оргтехнику, музыкальные инструменты и другие предметы) в салоне самолета. Однако платить за них придется как за себя.

Публикация от Roman ✌🏻😉 (@g.roman.i) Дек 17, 2015 в 9:53 PST

"На перевозку багажа в салоне воздушного судна оформляется отдельный билет стоимостью в 100% тарифа, по которому оформлена перевозка сопровождающего его пассажира", — сообщается на сайте.

Размер и вес негабаритных хрупких предметов также измеряется по владельцу: "Масса перевозимого в салоне багажа не должна превышать среднее значение массы пассажира (не более 80 кг), а габаритные размеры багажа должны позволять его размещение на отдельном пассажирском кресле".

Вес без ограничений

Большинство иностранных перевозчиков, помимо ручной клади, разрешают провозить фото-, видеотехнику и гаджеты. Delta подчеркивает: "Вы можете взять с собой на борт самолета только одну сумку, подходящую под определение ручной клади, и одну личную вещь без дополнительной оплаты".

В личные вещи входят дамская сумка, портфель, сумка для камеры или подгузников, ноутбук, а также любой подобный предмет. Максимальный размер ручной клади — 114 сантиметров по длине, ширине и высоте вместе взятым. Ограничения по весу предусмотрены лишь на определенных направлениях.

Публикация от advocate Nataliya Golovanchuk (@nataliapalei) Сен 22, 2017 в 1:48 PDT

Правила SAS похожи на российские — 55х40х23 сантиметра и восемь килограммов. Дополнительно можно взять небольшую сумку или ноутбук. У Air France пустят в салон с ручной кладью (55x35x25 сантиметров, 12 или 18 килограммов), а также сумкой, портфелем или ноутбуком, одеждой, зонтом, пакетами из Duty Free, детскими или медицинскими принадлежностями. British Airways ограничивает вес 23 килограммами, но на сайте авиакомпании подчеркивается: "Вы должны иметь возможность поднять и поместить ручную кладь в верхнее отделение без посторонней помощи". Проблем не возникнет с дамской сумкой и ноутбуком.

У Singapore Airlines, Vietnam Airlines общее ограничение по трем измерениям — 115 сантиметров, по весу — семь килограммов (пассажиры бизнес-класса могут провезти два места ручной клади). Дополнительно разрешается взять один личный предмет. Для дамских сумок, аппаратуры и ноутбуков есть ограничения по размеру — 40x30x10 сантиметров.

Обычно, как пишут пассажиры, стандартных габаритов, которые не больше, чем у "Аэрофлота", хватает. Бывают и курьезы. "Летел как-то из Испании (не "Аэрофлотом"). Пляжный зонт пришлось сдать в "нестандартный багаж". Зонт большой, красивый был, — пишет участник развлекательного сообщества "ЯПлакал". — Дали памятку, что если его компания утеряет, то мне выплатят компенсацию в 3000 евро. Представляете, как я хотел, чтобы зонт потерялся?!"