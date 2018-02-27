"Аэрофлот" увеличил допустимый размер ручной клади

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. "Аэрофлот" увеличил допустимые габариты ручной клади, сообщается на сайте компании.

Новые правила увеличили размеры предметов, которые пассажир может бесплатно взять с собой на борт самолета, на пять сантиметров. Теперь разрешается провозить ручную кладь длиной не более 55 сантиметров в длину, 40 сантиметров в ширину и 25 сантиметров в высоту.До этого допустимая высота составляла 20 сантиметров.

При этом для бесплатного провоза вес ручной клади должен быть не более десяти килограммов. Для бизнес-класса весовое ограничение составляет 15 килограммов.

Ранее в феврале ужесточение правил перевозки личных вещей в самолетах "Аэрофлота" вызвало активную полемику.

В частности, список вещей сверх установленной нормы и без доплаты сократился в три раза. Из него исчезли сотовые телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры, зонтики, папки для бумаг и печатные издания для чтения в полете. Все это должно уместиться или в 10-15 килограммов и предложенные габариты, или в сверхнормативные рюкзак и дамскую сумочку.

В пресс-службе "Аэрофлота" пояснили, что специальную систему контроля провоза ручной клади ввели из-за участившихся жалоб пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне.