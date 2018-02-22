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Туризм
Туризм

Новые ограничения "Аэрофлота": гаджеты и лишнюю технику — сдать в багаж

17:4022.02.2018
(обновлено: 18:19 22.02.2018)
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкПовышены меры безопасности в аэропортах МосквыПовышены меры безопасности в аэропортах Москвы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Ноутбук, фотоаппарат – только в разрешенную ручную кладь или в багаж, — жесткие правила перевозки личных вещей "Аэрофлота" вновь вызвали активную полемику среди пассажиров.

Национальный перевозчик в очередной раз разъяснил правила провоза ручной клади на борту самолетов.

Первое – габариты: не более 55 сантиметров в длину, 40 — в ширину, 20 — в высоту. Второе – максимальный вес для эконом-класса 10 килограммов, для бизнеса — 15 килограммов.

В параметры должны вписываться как профессиональная аппаратура, например, видео- и фотокамеры, так и детские зонтики, которые раньше можно было провозить сверх нормы. О том, что можно взять с собой в салон самолета – в материале РИА Новости.

Выше нормы

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа летном поле аэропорта "Шереметьево-1"
© РИА Новости / Алексей Никольский
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На летном поле аэропорта "Шереметьево-1"

"Сверх установленной нормы и без доплаты вы сможете провезти в салоне: рюкзак весом не более 5 кг и размером не более 80 см по сумме трех измерений или дамскую сумочку", — сообщает "Аэрофлот".  Также можно бесплатно взять с собой букет цветов, верхнюю одежду, костюм в портпледе.

Не попадают под ограничение детское питание и устройства для переноса ребенка (весом не более 7 кг и габаритами не более 42х50х20 см). А также лекарства и средства, необходимые пассажирам с ограниченными возможностями (костыли, трости, ходунки, роллаторы, складные кресла-коляски). Можно взять с собой и пакет с товарами из Duty Free, но только один.

В случае перевозки музыкального инструмента в качестве ручной клади, перевозка другой ручной клади (помимо вещей, провозимых сверх установленной нормы без взимания дополнительной платы) не разрешается.

Информацию об этих правилах "Аэрофлот" опубликовал на своих страницах в соцсетях Facebook, Вконтакте, и на официальном сайте.

"Знание правил авиакомпании сделает ваше путешествие еще более комфортным", — пишет "Аэрофлот".

Пройти через кордон

Портал Travel.ru уточнил, что список вещей "сверх установленной нормы и без доплаты" сократился в три раза. Из него исчезли сотовые телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры, зонтики, папки для бумаг и печатные издания для чтения в полете. Все это должно уместиться или в 10-15 кг и предложенные габариты, или в сверхнормативные рюкзак и дамскую сумочку.

Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Аэрофлот" смягчил правила перевозки музыкальных инструментов

Портал даже пишет о контрольных кордонах установленных "Аэрофлотом" в зоне таможенного контроля в Шереметьево: "Сотрудники на этих кордонах требуют от пассажиров, чья ручная кладь даже незначительно превышает 55х40х20 сантиметров, вернуться и сдать ее в багаж". Кстати, если норма багажа уже исчерпана, то такая сдача будет платной — 2500 рублей по России, 50 долларов США на ближних международных маршрутах и 100 долларов на дальних.

 

 

Перевозчик на это уточнил, что "не вводит дополнительных ограничений и не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением и приводит стандарты компании в соответствие с федеральными авиационными правилами, в которые были внесены изменения".

"Фотоаппарат, телефон и другие электронные устройства, — сообщает пресс-служба "Аэрофлота", — принимаются к перевозке, если упакованы в ручную кладь, количество, габариты и вес которой отвечают правилам авиакомпании".

В случае превышения установленных норм они перевозятся по общим правилам перевозки регистрируемого бесплатного и сверхнормативного багажа в багажном отсеке воздушного судна в специальных защитных кофрах.

Логика и бюрократия

В комментариях к сообщению пассажиры вспоминают, как было: "Просто раньше на регистрации не проверяли ручную кладь. Теперь видимо следить за этим будут", — считает Дмитрий Гладышев.

"Проблема не в габаритах, тут все нормально. Вопрос в том, что и ноутбук, и планшет, и  фотоаппарат по новым правилам ВКЛЮЧЕНЫ в 10 килограмм. Раньше они были сверх", — пишет Анастасия Бахмутова.

Пассажиры, покидающие зону таможенного контроля в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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В России вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах

Новые правила для многих пассажиров уже стали неприятным сюрпризом. "Спасибо" "Аэрофлоту" за нововведения", — говорит Антон Гладышев. — Понятно, что наболело и достали люди, которые тащат все на борт, но, например, у нашей фирмы возникла проблема с перевозкой телеоборудования. Наша камера с сумкой не проходит по габаритам".

"Аэрофлот" предложил единственный вариант — сдать в багаж. Но там, по словам пассажира, за нее никто не будет нести ответственность. "Никаких исключений не предложили. Даже если нас шесть человек, и на всех из личной клади три сумки, две из которых проходят по нормам", — продолжает он.

"В итоге мы занимаем меньше места, чем среднестатистический пассажир, но даже это не помогает. Логика и бюрократия несовместимы!", — таков вывод Антона.

© Depositphotos / aetbВ салоне самолета
© Depositphotos / aetb
В салоне самолета

Единственное, что ему смогли предложить – ленточку Fragile (хрупкий багаж). Однако по рассказам пассажиров, она – не панацея: "Чемодан Samsonite, на котором можно сидеть, прилетел треснутый", — продолжается дискуссия.

Распространенный вопрос пассажиров – по сумме трех измерений ручная кладь проходит, а по габаритам не вписывается – такое разрешено?

"У меня на два миллиметра ручная кладь не прошла по габаритам, и то заставили сдавать. Кому эти два миллиметра выиграют место, непонятно", — удивляется Вероника Андреева.

Строго по регламенту

Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / Brian Jackson
"Аэрофлот" ужесточит контроль за провозом ручной клади

Люди, которые 21 и 22 февраля бронировали билеты на сайте авиакомпании, утверждают, что заявленных ограничений на технику сверх нормы, в них нет:  "Мне нужно поставить галочку, что я ознакомился и согласен со всеми правилами и условиями. При этом я открываю Правила воздушных перевозок пассажиров и багажа (ссылка ведет на файл, а там в пункте 5.1.2 в списке предметов, которые я могу взять с собой сверх установленной нормы есть как фотоаппарат, так и видеокамера, портативный компьютер и телефон). Пассажиры даже составляют таблицы "было – стало".

Сотрудники "Аэрофлота" в ответ на вопросы повторно уточняют, что ноутбук и фотоаппарат можно взять с собой в рамках установленных параметров ручной клади — 55 см в длину, 40 см в ширину, 20 см в высоту.

Сверх этого бесплатно разрешены рюкзак (не более 5 кг и габаритами по сумме трех измерений не более 80 см), или, например, портфель. Туда также можно поместить технику.
"Рекомендуем строго следовать регламенту", — завершает споры национальный перевозчик.

В пресс-службе "Аэрофлота" подчеркивают, что специальная система контроля провоза ручной клади была введена в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна.

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Туризм
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Геннадий Solo
Как перевести фотоаппарат Nikon D810, карбоновый штатив, три объектива массой 5 кг., коптер с аккумуляторами, ноутбук, раньше все умещалось в большом фоторюкзаке, теперь его нездаш в багаж, нужно бронированный ящик и не один, Кто эту чушь придумал, а авиакомпании всегда любую идею переиграют в свою пользу. Летать стало некомфортно, на короткие расстояния лучше ночным поездом.
17:56
22.02.2018
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Евгений Жегульский
Надо не ужесточать, а следить за соблюдением уже существующих!!! Не раз был свидетелем когда сумку явно не габарит перли в салон и занимали ей весь отсек для ручной клади предназначенный для троих пассажиров (у меня сумка в багаж была сдана в 2 раза меньше по размерам). Последний раз даже свой рюкзак с ноутбуком не смог засунуть и пришлось к соседям класть...
17:53
22.02.2018
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