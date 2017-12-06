В Омске девочка получили ожоги от взорвавшегося телефона Samsung

НОВОСИБИРСК, 6 дек — РИА Новости. В Омске одиннадцатилетняя девочка получила легкие ожоги от вспыхнувшего посреди ночи мобильного телефона Samsung, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.

Заряжавшийся телефон лежал на столе рядом с кроватью девочки, она спала лицом в его сторону. Ночью телефон внезапно воспламенился, девочка получила ожоги первой степени, рассказал собеседник агентства. По его словам, это произошло в ночь на 5 декабря.

В полиции добавили, что в больнице, куда родители отвезли девочку, ей оказали первую помощь и отпустили домой. Ее состояние удовлетворительное.

"Родители уже написали претензию в магазин, где приобретали телефон. Телефону с момента покупки нет и года — он еще на гарантии", — сказал представитель УМВД, подтвердив, что речь идет о телефоне Samsung, но модель не уточняется. Полиция проводит проверку.

О масштабных случая возгорания телефонов Samsung во время подзарядки стало известно в прошлом году — тогда проблемной оказалась модель смартфона Galaxy Note 7. Ее продажи начались в Южной Корее 19 августа 2016 года, но уже в начале сентября Samsung Electronics была вынуждена отозвать с мирового рынка 2,5 миллиона таких смартфонов.