Эрдоган: Турция не допустит создания курдского государства на севере Сирии

ГАМБУРГ (Германия), 8 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Турция не допустит создания курдского государства на севере Сирии, заявил журналистам президент Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по окончанию саммита G20.

"Если на севере Сирии планируется создать курдское государство, то мы этого не допустим", — сказал Эрдоган и добавил, что "угроз в адрес Турции мы также не простим".

Сирийские курды ранее провозгласили на севере республики "Федеративный регион Северной Сирии". Кроме того, ранее Иракский Курдистан анонсировал референдум о независимости, Эрдоган выразил надежду, что он не состоится.

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