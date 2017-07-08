Эрдоган ожидает "очень многого" от сотрудничества с Россией в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

ГАМБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об "очень высоких ожиданиях" в отношении совместных усилий Москвы и Анкары по сирийскому урегулированию.

Встреча Эрдогана и Путина прошла "на полях" саммита G20 в Гамбурге.

Президент Турции высказал мнение, что совместные усилия Москвы и Анкары "являются четким примером для народов региона и для стран всего мирового сообщества". "Ожидания действительно очень высокие", — сказал Эрдоган.

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Он также отметил, что очень большой вклад вносится в развитие двусторонних отношений России и Турции.

Президент Турции выразил уверенность, что их встреча с Путиным на саммите "двадцатки" имеет очень большое значение. "Лично от себя и от своего народа я хочу поблагодарить вас за ту роль, которую вы проявили (в сирийском урегулировании)", — обратился Эрдоган к Путину.

Двусторонняя встреча проходила в помещении выставочного центра, закрепленного за российской делегацией. Российский президент прибыл заранее и около 15 минут ожидал своего турецкого коллегу.

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