Биография Саломе Зурабишвили

Саломе Левановна Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже (Франция) в семье грузинских политических эмигрантов.

Ее дед входил в первое правительство независимой Грузии в 1918-1920 годах и эмигрировал во Францию после прихода советской власти.

Саломе Зурабишвили окончила Парижский институт политических наук во Франции и Колумбийский университет в США.

В 1974-1977 годах работала третьим секретарем посольства Франции в Италии.

В 1974-2004 годах — в системе МИД Франции.

В 1977-1980 годах была представителем Франции в ООН.

В 1980-1984 годах работала в Центре стратегического планирования.

В 1984-1988 годах была первым секретарем посольства Франции в США.

С 1988 по 1989 год — представитель ОБСЕ в Австрии.

В 1990-1993 годах работала в посольстве Франции в Чаде.

В 1993-1996 годах состояла в постоянной миссии Франции в НАТО.

В 1996-2003 годах работала в стратегическом отделе, в инспекции МИД Франции.

С 2003 по 2004 год Зурабишвили являлась послом Франции в Грузии.

С 2004 по 2005 год она занимала пост министра иностранных дел Грузии.

В ноябре 2005 года Зурабишвили создала оппозиционную партию "Путь Грузии", которая принимала активное участие в акциях протеста 2007 и 2009 годов.

В ноябре 2010 года она объявила об уходе из грузинской политики.

В 2010-2015 годах работала в комиссии Совета безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана.

Одновременно в 2006-2015 годах вела преподавательскую деятельность, была профессором Института политических наук.

В 2013 году она баллотировалась в президенты Грузии, но ЦИК страны отказал в регистрации кандидатом по причине двойного гражданства (Франции и Грузии).

В октябре 2016 года Зурабишвили была избрана депутатом парламента Грузии как независимый кандидат.

В августе 2018 года Саломе Зурабишвили заявила, что намерена принять участие в президентских выборах в Грузии,

и отказалась от гражданства Франции.

28 октября 2018 года на выборах в президенты Грузии Зурабишвили набрала 38,64% голосов и прошла во второй тур.

Саломе Зурабишвили награждена национальным орденом Чести Французской Республики и орденом Почетного легиона Франции и др.

Зурабишвили была дважды замужем. Ее второй муж — грузинский философ, историк и публицист Анри Джашия скончался в 2012 году. От первого брака с эмигрантом ирано-грузинского происхождения Николозом Гугушвили у Зурабишвили есть сын Теймураз и дочь Кетеван. Теймураз проживает в Нью-Йорке и работает в миссии ООН. Кетеван ведет спортивные передачи на одном из французских телеканалов.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников