Экс-глава МИД Грузии намерена баллотироваться в президенты

ТБИЛИСИ, 6 авг — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Грузии, независимый депутат парламента Саломе Зурабишвили заявила, что намерена принять участие в президентских выборах, которые состоятся 28 октября.

"Я приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах", — заявила она в понедельник на брифинге.

Зурабишвили добавила, что, в случае победы, будет работать над обеспечением стабильности и объединения страны.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что Зурабишвили подала прошение об отказе от гражданства Франции. По закону президент Грузии не может иметь гражданства других стран, помимо грузинского. СМИ также утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта", члены которой не исключают, что вовсе откажутся от выдвижения своего кандидата в президенты, может выразить поддержку Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили родилась в Париже 18 марта 1952 года в семье грузинских политических эмигрантов. Она окончила Парижский институт политических наук и Колумбийский университет в США. С 1974 года Зурабишвили работала в системе МИД Франции. В 2003 году Зурабишвили стала чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии, а в марте 2004 года заняла пост министра иностранных дел Грузии. Проработав почти полтора года в правительстве Михаила Саакашвили, Зурабишвили покинула занимаемую должность и в ноябре 2005 создала оппозиционную партию "Путь Грузии", которая принимала активное участие в акциях протеста 2007 и 2009 годов. На данный момент Зурабишвили является единственным независимым депутатом в парламенте Грузии.