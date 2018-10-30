Зурабишвили примет участие во втором туре президентских выборов в Грузии

ТБИЛИСИ, 30 окт – РИА Новости. Кандидат в президенты Грузии, которая пользуется поддержкой правящей в стране партии "Грузинская мечта", Саломе Зурабишвили опровергла распространенную в СМИ информацию о том, что она якобы не будет участвовать во втором туре.

"Спасибо всем, кто поддерживал нас. То, что произошло 28 октября, это победа всех вас… У нас первое место в первом туре. Телекомпания "Рустави 2" твердит, что я могу снять кандидатуру… Видимо меня нехорошо знают… Я упрямая, иду до конца… Я готова к борьбе, потому что я верю в вас. Я верю в ваш выбор",- заявила Зурабишвили на брифинге во вторник.

За должность президента Грузии в воскресенье боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, независимый кандидат, экс-глава МИД Зурабишвили набрала 38,64% голосов, ее главный соперник от оппозиции Григол Вашадзе — 37,74%. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.