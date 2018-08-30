ТБИЛИСИ, 30 авг – РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Грузии, независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили заявила, что она больше не является гражданкой Франции.

Зурабишвили имела двойное гражданство, по этой причине в 2013 году ЦИК Грузии отказался регистрировать ее в качестве кандидата в президенты. По закону президент Грузии не может иметь гражданства других стран, помимо грузинского.

"Сегодняшний день особенный для меня. С сегодняшнего дня я больше не владею двойным гражданством. Премьер Франции и министр внутренних дел подписали указ, согласно которому с 23 августа я не считаюсь гражданином Франции", — заявила Зурабишвили журналистам.

Выборы главы государства состоятся 28 октября. Президентские выборы 2018 года – это последние выборы, когда глава государства будет избираться прямым путем. В будущем президента Грузии изберет состоящая из 300 делегатов команда.