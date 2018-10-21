Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Сувениры, изготовленные из осколков ракет СС-20, уничтоженных в соответствии с советско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Сувениры, изготовленные из осколков ракет СС-20, уничтоженных в соответствии с советско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

После распада СССР практическое выполнение договора, помимо России и США, осуществляли Белоруссия, Казахстан и Украина. В соответствии с договором, стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.

Помимо этого, стороны в течение трех лет обязались уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

К 1991 году ликвидации подлежали советские баллистические ракеты средней дальности (БРСД) типа "Пионер", Р-12, Р-14 (по классификации США и НАТО соответственно SS-20, SS-4 и SS-5), крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ) РК-55 (SSC-Х-4 Slingshot), а также баллистические ракеты меньшей дальности – ОТР-22 (SS-12M Scaleboord) и ОТР-23 "Ока" (S-23 Spider).

В США предусматривалось ликвидировать БРСД Pershing-2, КРНБ BGM-109G, а также ракеты меньшей дальности (РМД) Pershing-1A.

В мае 1991 договор был выполнен полностью. Советская сторона ликвидировала 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США – 859.

Ликвидация советских ракет осуществлялась методом подрыва (полное уничтожение ракет-носителей), при этом 72 БРСД "Пионер" были ликвидированы методом пуска с полевых позиций. Ликвидация американских ракет Pershing проводилась методом прожига с сохранением отсеков системы управления, которые были использованы при производстве ракет-мишеней средней дальности.

Были ликвидированы технологическая оснастка для производства ракет, а также оперативные базы и места обучения специалистов (всего 117 советских объектов и 32 — американских).

В целях контроля за выполнением договора до 30 мая 2001 года сторонами осуществлялись инспекции на местах, в том числе на постоянной основе на проходных пунктах объектов по производству – Воткинского машиностроительного завода (Удмуртия) и завода "Геркулес" в городе Магна (штат Юта, США).

Вопросы выполнения договорных обязательств, согласования мер повышения жизнеспособности и эффективности договора рассматривались в Специальной контрольной комиссии (СКК). К октябрю 2003 года состоялось 29 сессий СКК. После этого комиссия длительное время не созывалась, поскольку к тому времени Россия и США завершили выполнение мероприятий, требовавших наблюдения по Договору.

12 октября 2007 года на встрече с министрами иностранных дел и обороны России и США президент РФ Владимир Путин выдвинул идею о придании обязательствам по Договору о РСМД глобального характера. Американская сторона поддержала это предложение.

25 октября 2007 года на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было распространено совместное российско-американское заявление по Договору о РСМД. В нем, в частности, содержался призыв ко всем заинтересованным странам обсудить возможность придания глобального характера обязательствам по ДРСМД путем отказа от баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью 500-5500 километров.

На пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве 12 февраля 2008 года глава МИД РФ Сергей Лавров предложил приступить к совместному поиску оптимальных путей продвижения этой инициативы. Он также внес на экспертное обсуждение проект Основных элементов международно-правовой договоренности о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (наземного базирования), открытой для широкого международного присоединения. Несмотря на усилия России, дальнейшего практического развития данная инициатива не получила.

С 2013 года США стали выдвигать России претензии в нарушении Договора о РСМД. Американская сторона утверждает, что принятая на вооружение российская крылатая ракета наземного базирования (КРНБ) 9М729 имеет запрещенную по договору дальность в диапазоне 500-5500 километров. Российская сторона это опровергает. Несмотря на настойчивые призывы РФ, США отказывались конкретизировать обстоятельства, легшие в основу их претензий.

Российская сторона также имеет претензии к США в контексте выполнения ими Договора о РСМД. Они заключаются в следующем:

— неправомерный односторонний вывод из-под охвата ДРСМД ударных беспилотных летательных аппаратов соответствующей дальности, полностью подпадающих под содержащееся в договоре определение термина "крылатая ракета наземного базирования";

— поддержание технологического потенциала в сфере ракет средней и меньшей дальности наземного базирования путем его отработки на широком спектре ракет-мишеней в ходе испытаний, заявляемых как противоракетные;

— наземное развертывание на европейских объектах глобальной ПРО США в составе комплексов "Иджис Эшор" (Aegis Ashore) универсальных ПУ Мk-41, которые могут применяться для пусков крылатых ракет средней дальности Tomahawk и других ударных ракетных средств.

Озабоченности сторон являлись предметом экспертных консультаций в двустороннем формате. 15-16 ноября 2016 года в Женеве (Швейцария) была созвана сессия Специальной контрольной комиссии (СКК) по договору о РСМД, не собиравшаяся до этого 13 лет. Еще одна сессия СКК состоялась 12-14 декабря 2017 года. Однако ни по одному из проблемных вопросов прогресса не было достигнуто.

Договор о РСМД является бессрочным, однако каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости своего выхода.

В конгрессе США неоднократно звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

Летом 2018 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, в котором, как и в предыдущих бюджетах, содержатся обвинения России в нарушении ДРСМД.

20 октября 2018 года президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.