Конституционный референдум в Турции в 2017 году

Бланк для голосования на одном из избирательных участков в Анкаре. Архивное фото

Бланк для голосования на одном из избирательных участков в Анкаре. Архивное фото

Действующая Конституция Турции была принята на всенародном референдуме 7 ноября 1982 года. Четвертая конституция республики, ее авторы — военные, пришедшие к власти в результате переворота 1980 года.

В 2005 году после прихода к власти Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил о необходимости усилить власть президента. Для запуска реформы необходимо было не менее 60% голосов депутатов, однако такого числа парламентариев у правящей "Партии справедливости и развития" (ПСР) не было. Ситуация изменилась после неудачной попытки военного переворота в июне 2016 года. По поводу изменения конституции с ПСР согласилась сотрудничать крайне правая "Партия националистического движения" (ПНД). Переговоры шли несколько месяцев, консенсус был достигнут в декабре 2016 года.

10 декабря правящая Партия справедливости и развития внесла в парламент страны проект изменений в конституцию с целью перехода на президентскую форму правления.

21 января 2017 года парламент Турции большинством голосов одобрил пакет изменений в конституцию, предполагающих переход на президентскую форму правления. За принятие закона проголосовали 339 депутатов. Для вынесения конституционных поправок на референдум было необходимо получить поддержку 330 из 550 депутатов парламента. Депутаты от ПСР и ПНД (Партия национального движения), имеющие в сумме 355 мест в парламенте, проголосовали за референдум, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Народно республиканская партия (НРП) и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) выступили против, обвинив президента Турции Тайипа Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер министра упразднят. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента. Право объявлять режим чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией. Увеличивается число депутатов парламента — c 550 до 600. Возрастной порог для кандидатов на выборные посты снижается с 25 до 18 лет. Решения о повторных выборах смогут принимать как парламент, так и президент. Выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один день. Парламент и президент будут избираться на пять лет, при этом глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. Президент получает право распустить парламент, но и сам при этом должен быть переизбран.

Очередные выборы президента и парламента пройдут в один день — 3 ноября 2019 года, после чего пункты положения о президентской системе вступят в силу.

10 февраля 2017 года президент Турции Тайип Эрдоган подписал пакет изменений в конституцию страны.

Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля дату референдума по пакету поправок в конституцию.

Правящая ПСР в ходе агитационной кампании перед референдумом в полной мере задействовала административный ресурс. Сторонники президентской системы не сходили с телеэкранов, представители оппозиции в телеэфире практически не появлялись. Агитацию противников президентской системы можно было увидеть на автобусах и автомобилях НРП и ПДН, в редких роликах на телевидении, а также в листовках на улицах, расклеенных добровольцами.

16 апреля 2017 года в Турции прошел конституционный референдум о переходе с парламентской формы правления на президентскую. На 167 140 избирательных участках имели возможность проголосовать 55,3 миллиона турецких граждан. Кроме того, 461 избирательный участок был создан в тюрьмах. Граждане Турции, живущие за рубежом, проголосовали досрочно.

Согласно предварительным итогам референдума по итогам обработки 100% бюллетеней победу одержали сторонники перехода на президентскую систему с 51,41% голосов. Всего в поддержку президентской системы проголосовали 25 157 025 граждан Турции, против — 23 777 091, или 48,59% принявших участие в голосовании.

Сторонники перехода на президентскую систему победили в 48 из 81 турецких провинций. Против конституционных изменений выступили избиратели из населенных преимущественно курдами юго восточных провинций (Диярбакыр, Ван, Агры, Мардин и другие), а также европейской части Турции и провинций на средиземноморском и эгейском побережьях (Анталья, Мерсин, Мугла, Измир). В Стамбуле и Анкаре с небольшим перевесом победили противники перехода на президентскую систему. На зарубежных избирательных участках, где голосовала турецкая диаспора, сторонники президентской системы победили в Германии, Франции, Австрии, Голландии, а противники — в России, Великобритании, США, Канаде.

Явка на референдуме составила 87,2%.

По итогам референдума президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принятое гражданами Турции на конституционном референдуме решение о переходе к президентской системе является историческим, это важнейшая реформа в истории страны.

Оппозиционная Народно республиканская партия Турции обратилась в Высший избирательный совет (ВИС) с апелляцией о полной отмене итогов конституционного референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

19 апреля стало известно, что Высший избирательный совет Турции отклонил апелляцию оппозиции на итоги конституционного референдума, в том числе требование Народно республиканской партии о полной отмене итогов голосования.

О нарушениях во время голосования заявляла также миссия БДИПЧ ОБСЕ, по мнению которой проведение референдума не соответствовало стандартам Совета Европы.

Окончательные итоги будут подведены 27-28 апреля после рассмотрения всех апелляций.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников