ЦИК Турции отклонил апелляцию оппозиции на итоги референдума

АНКАРА, 19 апр — РИА Новости. Высший избирательный совет Турции (ВИС) отклонил апелляцию оппозиции на итоги конституционного референдума, в том числе требование основной оппозиционной Народно-республиканской партии о полной отмене итогов голосования, передает в среду телеканал NTV со ссылкой на решение ВИС.

Сообщается, что за удовлетворение апелляции проголосовал один член ВИС, против — 10.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.

Окончательные итоги будут подведены 27-28 апреля после рассмотрения всех апелляций. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Ранее наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ обнародовала отчет, в котором указала, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей БДИПЧ о конституционном референдуме, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.

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