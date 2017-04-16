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Конституция Турции (1982)

03:0416.04.2017
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Гражданин Турции принимает участие в референдуме по пакету конституционных поправок в турецком посольстве в Будапеште, Венгрия. 9 апреля 2017
© AP Photo/ MTI/ Noemi Bruzak

Конституция Турции принята на всенародном референдуме 7 ноября 1982 года. Это уже четвертая конституция республики, ее авторы — военные, захватившие власть в результате переворота 1980 года.

Действующая конституция содержит преамбулу и семь частей. В преамбуле и первой части Конституции (статьи 1-11) провозглашаются такие положения государственного устройства страны, как республиканская форма правления, демократический, социально-правовой, светский формат государства, принадлежность суверенитета нации, верховенство Конституции, разделение властей.

Вторая часть Конституции (статьи 12-74) посвящена правам граждан, а также гарантиям этих прав.

Конституция предусматривает следующие личные права и свободы граждан: право на личную свободу и неприкосновенность (статья 19), право на конфиденциальность личной и семейной жизни (статья 20), право на неприкосновенность жилища (статья 21), право на свободу обмена информацией (статья 22), право на свободу выбора места жительства и передвижения (статья 23), право на свободу совести и вероисповедания (статья 24), право на свободу мысли и убеждений (статья 25), право создавать ассоциации (статья 33), право собираться мирно и без оружия, участвовать в демонстрациях без предварительного разрешения (статья 34), право обратиться в компетентные органы, если нарушены конституционные права и свободы, а также право на возмещение ущерба из-за неправомерных действий должностных лиц (статья 40).

В соответствии с Конституцией никто не может быть подвергнут пыткам и истязаниям; никто не может быть подвергнут наказанию или обращению, несовместимому с человеческим достоинством (статья 17); никто не может быть принужден к труду (статья 18);

Граждане Турции имеют право на образование (статья 42), право на выбор профессии, труд и частное предпринимательство (статьи 48, 49, 53), право на оплату труда (статья 55), право создавать профсоюзы (статья 51), право на забастовку и локаут (статья 54), право на социальное обеспечение (статья 60) и др.

В Конституции Турции закреплена обязанность государства помогать вдовам и детям лиц, погибших на войне или при исполнении служебных обязанностей, инвалидам и ветеранам войн; помогать инвалидам и обеспечивать их адаптацию к жизни общества; оказывать помощь пожилым; заботиться о детях, нуждающихся в защите (статья 61).

В числе политических прав граждан Турции — право на гражданство (статья 66), право избирать, быть избранным и заниматься политической деятельностью (статья 67), право создавать политические партии и состоять в них (статья 68), право поступать на государственную службу (статья 70), право обращаться в письменной форме в компетентные органы и к Великому Национальному Собранию с петициями и жалобами (статья 74).

В третьей части Конституции (статья 75-160) регламентируется компетенция законодательной, исполнительной и судебной властей, определяется порядок избрания органов власти — парламента, президента и совета министров; излагаются нормы, касающиеся введения чрезвычайного положения и состояния войны, формирования органов местного самоуправления.

Согласно Конституции, парламент — Великое Национальное Собрание Турции состоит из 550 депутатов, избранных на основе всеобщего избирательного права. Собрание избирается сроком на четыре года.

Президент Турции избирается гражданами республики в ходе всеобщих прямых выборов. Срок его полномочий составляет пять лет. Одно и тоже лицо не может быть избрано президентом более чем на два срока подряд.

Президент Республики является главой государства. В этом качестве он представляет Турецкую Республику и единство нации, обеспечивает исполнение Конституции, а также согласованную работу государственных органов.

Совет министров состоит из премьер-министра и министров. Премьер-министр назначается президентом республики из числа членов Великого Национального Собрания Турции. Министры назначаются премьер-министром и утверждаются президентом республики.

Конституция постановляет, что суды независимы при исполнении своих обязанностей и принимают решения в соответствии с Конституцией, законом и правом, согласно своей совести и внутренним убеждениям.

Судами высшей инстанции в Турции являются: Конституционный суд, Высший апелляционный суд, Государственный Совет, Высший военный апелляционный суд, Высший военный административный апелляционный суд, Суд по урегулированию разногласий. Конституция содержит предписания, касающиеся состава, формирования, юрисдикции и порядка деятельности этих судов.

В четвертой части Конституции (статьи 161-173) освещаются финансовые и экономические вопросы. В частности, содержатся основные положения, регламентирующие процедуру принятия государственного бюджета и осуществление контроля за его исполнением.

Конституция обязывает государство планировать экономическое, социальное и культурное развитие страны. Государство обязано принимать меры, обеспечивающие и стимулирующие нормальное обращение денег, кредита, капитала, рынка товаров и услуг, а также меры, препятствующие фактическому возникновению монополий и картелей на рынках или их образованию на основе соглашений.

Конституция Турции гласит, что природные богатства и ресурсы находятся во владении государства и контролируются им.

В пятой части (статья 174) перечисляются законы, которые были приняты в 1924-1934 годах с целью закрепления светского характера государства.

В шестой части зафиксированы временные положения, устанавливающие порядок перехода от временного военного режима к представительной демократии.

Седьмая часть (статьи 175-177) содержит заключительные статьи, устанавливающие порядок изменения Конституции, а также условия вступления в силу основного закона.

В Конституцию Турции неоднократно вносились поправки. Масштабные изменения текст Конституции претерпел в 2001 году в связи с подготовкой Турции к вступлению в ЕС и приведением основных гражданских прав и свобод в соответствие с Европейской конвенцией прав человека. Они касались следующих аспектов: устранения ограничений на свободу слова и выражения мнений; отмены смертной казни (за исключением преступлений, связанных с терроризмом, совершенных в условиях войны или в случаях ее угрозы); сокращения сроков пребывания под стражей задержанных и арестованных лиц; запрета использования сведений, добытых незаконным путем, в качестве доказательств и др.

Поправки, внесенные в Конституцию Турции в 2004 году, закрепили принцип равноправия мужчин и женщин, окончательно отменили смертную казнь, расформировали суды государственной безопасности, провозгласили приоритет международно-правовых норм в области прав человека.

В 2007 году по итогам референдума был принят пакет поправок к Конституции, в результате которых президентские выборы стали прямыми. Глава государства стал избираться на пять лет с возможностью переизбрания еще на один срок (ранее президента избирал парламент на семь лет). Поправки закрепили проведение президентских выборов в два тура, сокращение срока полномочий законодательного собрания с пяти лет до четырех, а также изменение ранее действующего кворума в парламенте.

12 сентября 2010 года прошел референдум по пакету конституционных поправок, предложенный премьер-министром Тайипом Эрдоганом. Пакет конституционных поправок внес 26 изменений в Конституцию. Они касались реформирования системы правосудия, в частности Конституционного суда и Высшего совета судей и прокуроров, предусматривали возможность возбуждения уголовных дел в отношении военных гражданскими судебными инстанциями, передали полномочия по возбуждению дел о роспуске политических партий от апелляционного суда парламенту. Конституционная реформа, кроме того, ввела институт омбудсмена и признала за госслужащими право на заключение коллективных договоров и проведение забастовок.

16 апреля 2017 года в Турции пройдет референдум по конституционным изменениям, которые предполагают переход к президентской форме правления. Всего пакет насчитывает 18 поправок.

Референдум предусматривает ликвидацию должности премьера, которого назначает парламент. Теперь руководить правительством будет лично президент. Он же будет назначать всех министров и вице-президентов. При этом полномочия парламента урезаются: министры не обязаны будут отчитываться перед депутатами. Это существенно сокращает возможности парламентского контроля за кабинетом министров со стороны оппозиции. Президент также получит возможность восстановить членство в партии.

Парламент увеличится до 600 членов, а в депутаты можно будет избираться с 18 лет.

Ограничиваются права и привилегии военных. Лица, имеющие отношение к вооруженным силам, будут лишены права баллотироваться на выборах. Также ликвидируются военные суды, теперь все разбирательства с участием военнослужащих будут проходить в судах общей юрисдикции.

Высший совет судей и прокуроров потеряет свой независимый статус и будет напрямую подчинен министру юстиции, которого назначает президент.

Реформа позволит действующему президенту Турции Тайипу Эрдогану еще дважды избираться президентом.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

 

 

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