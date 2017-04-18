Турецкая оппозиция подала заявление об отмене итогов референдума

АНКАРА, 18 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции обратилась в Высший избирательный совет с апелляцией о полной отмене итогов конституционного референдума, заявил РИА Новости представитель партии.

"Апелляция была подана в ВИС сегодня в 14.30 мск. Мы требуем полной отмены итогов референдума из-за нарушений в ходе его проведения", — сказал он.

Референдум о переходе Турции от парламентской формы правления к президентской прошел 16 апреля. Победу с незначительным перевесом одержали сторонники поправок в конституцию, значительно расширяющих полномочия президента. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.