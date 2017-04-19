Турецкая оппозиция попытается отменить итоги референдума законным путем

АНКАРА, 19 апр — РИА Новости. Основная оппозиционная Народно-республиканская партии (НРП) Турции будет использовать все законные пути, чтобы добиться отмены итогов конституционного референдума, несмотря на решение Высшего избирательного совета (ВИС) об отклонении апелляции НРП, заявил заместитель председателя партии Бюлент Тезджан.

Ранее в среду ВИС отклонил апелляцию НРП об отмене итогов референдума. За удовлетворение апелляции был подан один голос избиркома, против — 10.

"Наше требование отвергнуто большинством голосов, и мы благодарны члену ВИС, который нас поддержал. После этого решения ВИС мы считаем итоги референдума незаконными. Чтобы отстоять свою позицию, мы будем использовать все законные пути, в том числе обращения в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека. Завтра мы посовещаемся с нашими юристами и решим, как действовать дальше", — цитирует Тезджана газета Hurriyet.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился в воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.

Окончательные итоги будут подведены 27-28 апреля после рассмотрения всех апелляций. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. Ранее наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ обнародовала отчет, в котором указала, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей БДИПЧ о конституционном референдуме, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.