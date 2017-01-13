Крушение лайнера Costa Concordia (2012)

Итальянский круизный лайнер Costa Concordia напоролся на рифы в ночь на 14 января 2012 года в Тирренском море близ острова Джильо, у побережья итальянской области Тоскана. На борту судна находились более 4,2 тысячи пассажиров и членов экипажа. В результате крушения погибли 32 человека и более 100 пострадали.

Гигантский лайнер длиной 290 метров с 17 палубами, на которых размещались 1,5 тысячи кают, двухуровневая фитнесс‑зона площадью более двух тысяч квадратных метров, концертный зал, 4D кинотеатр, художественная галерея и небольшая библиотека, а также казино, бутики, рестораны и бары, вышел 13 января 2012 года из порта Чивитавеккья (Civitavecchia) под Римом в круиз по Средиземному морю и направился в Савону (Savona). Через несколько часов после отправления, когда пассажиры ужинали в ресторанах, Costa Concordia напоролся на скальный выступ, в результате чего получил на левой стороне пробоину, длина которой составляла около 70 метров.

Постепенно корабль стал погружаться правым боком в воду. Затем лайнер выбросило на отмель в километре к северу от места происшествия.

Члены экипажа во главе с капитаном Франческо Скеттино не сразу сообщили пассажирам о том, что произошло. На борту началась паника.

Эвакуация людей с лайнера продолжалась в течение всей ночи. В ней принимали участия суда береговой охраны и спасательные шлюпки, а также был задействован вертолет. Спасение людей осложнялось тем, что многие оказались заблокированными в каютах лайнера, а несколько человек выпали за борт при посадке корабля на мель.

На лайнере находились 111 граждан России, все они были спасены. Среди уцелевших пассажиров корабля было 450 граждан Франции.

Первоначально сообщалось, что в результате крушения лайнера погибли три человека, однако с каждым днем эта цифра возрастала. Ход поисково‑спасательной операции неоднократно приостанавливался из‑за ухудшения метеоусловий, подвижек судна и роста опасности для спасателей. В апреле 2012 года официально была подтверждена гибель 30 человек, еще двое ‑ итальянка и гражданин Индии ‑ числились пропавшими без вести. Останки пассажирки Марии Грации Трекарики были обнаружены внутри судна осенью 2013 года. Тело еще одного пропавшего без вести, стюарда Рассела Ребелло, гражданина Индии, нашли в одной из кают Costa Concordia только в ноябре 2014 года.

С момента крушения Costa Concordia возник риск загрязнения его топливом побережья острова Джульо, расположенного рядом с местом аварии. В районе этого острова обитает ряд видов редких рыб и морских животных. В марте 2012 года водолазы откачали более двух тысяч тонн топлива и нечистот с затонувшего итальянского лайнера.

По данным СМИ, на затонувшем лайнере Costa Concordia действовали мародеры, которые разграбили затопленную часть судна. Первой вещью, похищенной с Costa Concordia, стал судовой колокол. Рында, которая весила несколько десятков килограммов, была похищена неизвестными 15 марта 2012 года с глубины около восьми метров. Кроме того, мародеры‑аквалангисты украли украшения и часы, которые остались лежать в витринах магазинов лайнера. С судна также пропали картины, настенные часы и некоторая мебель.

Осенью 2013 года корабль, который больше года пролежал на боку на мели, установили вертикально. Спустя несколько месяцев в недрах его корпуса при проведении подводных работ утонул испанский водолаз.

В 2014 году к лайнеру прикрепили 19 специальных контейнеров, из которых затем выкачали воду, чтобы поднять судно над уровнем моря и выровнять его. После того как корабль поднялся из‑под воды на 18 метров, от него отцепили тросы, с помощью которых удерживали около берега. В конце июля 2014 года лайнер был отбуксирован в Геную. Судно преодолело на буксире порядка 370 километров по морю. Все это время лайнер сопровождал целый морской конвой, включающий в себя, в том числе, катер ВМС Франции и два вертолета.

После прибытия в порт Генуи начались работы по разбору судна. В мае 2015 года лайнер Costa Concordia был отбуксирован в район старого порта Генуи, а 1 сентября 2016 года пять буксиров направили то, что осталось от круизного корабля, в сторону четвертого дока для окончательного демонтажа.

На итальянском острове Джильо в октябре 2014 года был установлен монумент, посвященный памяти жертв катастрофы 13 января 2012 года и мужеству местных жителей. Мемориал "Человек, который спасает море" создал архитектор Джампаоло Талани. Работа была подарена острову компаниями Neri из Ливорно (Италия) и Smit из Роттердама (Нидерланды).

Сразу после трагедии прокуратура итальянского города Гроссето, ведущая расследование обстоятельств крушения Costa Concordia, завела уголовное дело в отношении капитана лайнера Франческо Скеттино, предъявив ему обвинения в непреднамеренном убийстве, кораблекрушении и оставлении судна в опасности. Представители компании‑судовладельца заявили о том, что Скеттино самовольно принял решение отклониться от намеченного курса. Капитан отдал команду подойти максимально близко к острову Джильо, чтобы порадовать главного стюарда корабля, уроженца тех мест.

После того, как специалисты сняли показания с черного ящика лайнера, стало ясно, что эвакуация пассажиров с терпящего бедствие круизного лайнера Costa Concordia началась на 50 минут позже положенного. Капитан лайнера не послал сигнал бедствия (береговая охрана сама связалась с терпящим бедствие кораблем), что задержало начало спасательной операции, он также совершил ошибки при маневрировании, в управлении сложившейся чрезвычайной ситуацией и при эвакуации с корабля. После крушения Скеттино одним из первых покинул тонущий лайнер.

17 января 2012 года итальянский суд постановил поместить под домашний арест капитана лайнера Франческо Скеттино, но уже 5 июля 2012 года он был выпущен из‑под домашнего ареста при условии, что не может покидать город Мета‑ди‑Сорренто в провинции Неаполя, где находится его дом.

Со своей стороны Скеттино решил судиться с уволившей его в июле 2012 года компанией‑судовладельцем Costa Crociere, требуя своего восстановления. Судебный процесс по делу об его увольнении начался 3 января 2013 года в итальянском городке Торре‑Аннунциана в провинции Неаполя. Скеттино посчитал, что был уволен несправедливо, несмотря на то, что причиной увольнения стало не только внутреннее дисциплинарное расследование обстоятельств трагедии, но и засвидетельствованные пассажирами лайнера нарушения им трудового договора и Кодекса мореплавания, например, употребление алкоголя за час до трагедии.

Летом 2013 года министерство транспорта Италии приостановило действие лицензии капитана Франческо Скеттино.

Суд над бывшим капитаном Costa Concordia начался 9 июля 2013 года. Изначально на скамье подсудимых помимо Скеттино находились еще пять человек: старший помощник капитана Чиро Амброзио, офицер судна Сильвия Короника, рулевой Якоб Русли Бин, директор бортовой гостиницы Манрико Джампедрони и координатор кризисного центра компании‑судовладельца Costa Crociere Роберто Феррарини. Однако в рамках предварительных слушаний они заключили соглашение со следствием о признании ими своей вины в обмен на смягчение наказания.

Суд в Италии признал пятерых сотрудников компании Costa Crociere, владельца круизного лайнера Costa Concordia, виновными в непредумышленном убийстве людей. Феррарини был осужден на два года и десять месяцев, Джампедрони получил два с половиной года, другие обвиняемые, кроме Скеттино, — от года и восьми месяцев до года и 11 месяцев тюрьмы.

Компания‑оператор судна Costa Crociere была оштрафована на миллион евро за ошибки и нарушения правил, допущенные служащими компании при аварии.

11 февраля 2015 года суд первой инстанции итальянского города Гроссето приговорил Франческо Скеттино к 16 годам и одному месяцу лишения свободы. Экс‑капитану также пожизненно запретили занимать любые государственные должности, также он в течение пяти лет не сможет работать по своей профессии. Приговор был подтвержден 31 мая 2016 года Апелляционным судом Флоренции.

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