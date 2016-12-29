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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2014-2016 годах

13:4529.12.2016
(обновлено: 13:47 29.12.2016)
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Сотрудники ФСБ РФ в ходе операции по задержанию диверсионно-террористической группы в Москве. Архив
© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ
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2016

29 декабря в Дагестане были задержаны семь членов законспирированной группы сторонников запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", готовившей теракты в Московском регионе. Боевики готовили теракты по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ. В ходе обысков по местам их проживания изъято большое количество огнестрельного оружия и средств поражения (гранат и боеприпасов), а также компоненты к самодельному взрывному устройству (СВУ).

15 декабря в поселке Зубчаниновка на окраине Самары в ходе спецоперации были задержаны двое предполагаемых пособников террористической группировки "Исламское государство", у которых было обнаружено взрывное устройство.

15 декабря стало известно, что ряд терактов удалось предотвратить на территории Ростовской области и Крыма. Целью были места массовых скоплений людей, гражданские объекты и военная инфраструктура. По информации пресс-службы полномочного представителя президента в Южном федеральном округе, лица, их готовившие, задержаны и обезврежены. В отношении них возбуждены и расследуются уголовные дела.

Терроризм XXI векеТерроризм в XXI веке
15 декабря ФСБ РФ предотвратила в Москве серию терактов, которые готовились по указанию находящегося в Турции эмиссара запрещенной группировки "Исламское государство". По данным спецслужбы, диверсионно-террористическая группа состояла из граждан Таджикистана и гражданина Молдавии, планировавших совершить серию резонансных террористических акций в Москве с применением самодельных взрывных устройств большой мощности. В Москве были задержаны четыре участника группы. В ходе обысков у них дома изъяты готовые к применению самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также взрывчатое вещество.

15 ноября стало известно, что ФСБ задержала членов группировки, связанной с запрещенной в России организацией "Исламское государство", которые готовили теракты в Москве и Ингушетии.

Группировка была создана эмиссаром ИГ, уничтоженным во время спецоперации в Ингушетии в начале октября. Всего задержаны пятеро участников группы. На территории домов, где укрывались задержанные, и в специально оборудованном схроне сотрудники ФСБ обнаружили арсенал, в том числе пять единиц огнестрельного оружия, две готовые самодельные бомбы, каждая массой около десяти килограммов тротила, и комплектующие к снайперской винтовке.

12 ноября ФСБ России сообщила о задержании в Москве и Санкт-Петербурге десяти выходцев из Центральной Азии, планировавших теракты в местах массового скопления людей в Москве и Петербурге с использованием автоматов и взрывчатки. Отмечалось, что боевики признались в контактах с главарями международной террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Операция проводилась в сотрудничестве со спецcлужбами Таджикистана и Киргизии, а также при поддержке МВД России.

9 ноября сотрудниками ФСБ в городе Севастополе были задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины, планировавшие совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым. Во время обысков силовики изъяли у задержанных взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов, на которых предполагалось устроить диверсии.

13 октября вечером в ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии были нейтрализованы главарь банды и два его сообщника. По данным спецслужб, они были причастны к убийствам сотрудников полиции. Было установлено, что бандиты вели подготовку к совершению теракта в одном из мест массового пребывания людей в день годовщины вооруженного нападения бандитов на город Нальчик в 2005 году.

18 августа в Самаре правоохранители задержали сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", который, предположительно, готовил теракт.

Оперативники нашли в квартире задержанного автомат Калашникова и 30 патронов к нему, пять тротиловых шашек общей массой 1,8 килограмм, инструкцию по минно-взрывному делу со схемами изготовления взрывного устройства. Ранее правоохранители возбудили уголовное по факту подготовки теракта в одном из городов Поволжья. Участники преступной группы, которые пытались организовать диверсию, были задержаны. Организатора теракта объявили в розыск, и позже его обнаружили в Самаре, где он ранее проживал.

В ночь на 7 августа в районе Армянска (Республика Крым) была обнаружена группа диверсантов. При их задержании погиб сотрудник ФСБ. На месте боестолкновения обнаружены 20 самодельных взрывных устройств, боеприпасы и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины. В ночь на 8 августа силовики предотвратили еще две попытки прорыва в Крым диверсионно-террористических групп, которые прикрывались массированным обстрелом со стороны Украины и бронетехникой ВСУ. При столкновениях с террористами погибли двое сотрудников правоохранительных органов. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах Крыма, по делу о подготовке диверсий задержаны семь человек. Как отмечала ФСБ, одним из организаторов являлся сотрудник ГУР Минобороны Украины, житель Запорожской области Евгений Панов.

6 мая ФСБ России предотвратила теракт на общественном транспорте города Красноярска. По предварительным данным, уроженцы центральноазиатских стран хотели совершить нападение в майские праздники. Спецоперация по их задержанию прошла 6 мая. Сотрудники спецслужб изъяли у подозреваемых "средства террористической деятельности" (какие именно, не уточнялось). В интересах следствия личности боевиков и детали дела не разглашались.

8 апреля ФСБ сообщила, что российские спецслужбы провели операцию в Волгоградской области, в результате которой были задержаны участники группировки "Палласовский джамаат", вербовавшие людей для участия в боях в Сирии на стороне "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России). Группировка действовала в Палласовке — небольшом городе с населением около 15 тысяч человек, расположенном на границе России и Казахстана. Сотрудники ФСБ задержали пять человек, один из которых, как сообщается, планировал совершить террористический акт в Волгоградской области. При обысках у задержанных нашли боеприпасы, взрывчатку и поражающие элементы для бомб, а также литературу религиозно-экстремистского характера.

В феврале, по информации директора ФСБ России Александра Бортникова, сотрудники ФСБ России и Комитета национальной безопасности Казахстана пресекли деятельность преступной группы, планировавшей совершить теракты по парижскому сценарию в крупных городах России. После атак террористы собирались выехать в Сирию и вступить в ряды ИГ (организация запрещена в России).

2015

4 ноября на территории Ингушетии в лесополосе в полутора километрах от автодороги Кантышево-Ачалуки сотрудники ФСБ обнаружили два схрона с бочками, заполненными взрывчаткой. Суммарная мощность изъятых взрывных устройств составляла более 3,5 тонны в тротиловом эквиваленте. По данным ФСБ, обезвреженные средства принадлежали главарям северо-кавказского бандподполья — Аслану Бютукаеву и ранее ликвидированному в Ингушетии Беслану Махаури, которые летом 2015 года присягнули на верность террористической группировке "Исламское государство". Обнаружение столь крупного схрона помогло предотвратить ряд резонансных террористических актов на территории республики.

2 ноября ФСБ обезвредила самодельные взрывные устройства в бункере боевиков в Ингушетии, предотвращены планируемые бандитами теракты. Общая мощность взрывоопасных предметов составила более 60 килограммов в тротиловом эквиваленте. Бункер был обнаружен в рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Республике Ингушетии по результатам нейтрализации 31 октября Беслана Махаури, главаря бандитского подполья.

20 октября стало известно, что ФСБ удалось предотвратить в Краснодарском крае теракт на железной дороге. Сотрудники ФСБ задержали помощника машиниста, который собирался устроить теракт. На предполагаемого террориста контрразведчикам удалось выйти благодаря его публикациям в социальных сетях.

11 октября сотрудники правоохранительных органов задержали группу лиц, причастных к подготовке террористического акта в Москве, которые рассказали на допросе, что планировали совершить его в общественном транспорте столицы. По мнению следствия, их целью было заставить власти РФ прекратить военную операцию против исламистов в Сирии. Часть задержанных проходила подготовку в лагерях "Исламского государства", но прибыла в Россию задолго до начала военной операции РФ в Сирии. Организатор несостоявшегося теракта прибыл в РФ из Сирии для организации преступления.

8 октября в ходе спецоперации в Грозном была уничтожена бандгруппа, предотвращены теракты. МВД РФ сообщило о ликвидации троих боевиков ИГ в ходе спецоперации в Грозном, ранения получили трое полицейских. Спецоперация проведена сотрудниками МВД по Чеченской Республике, республиканского УФСБ и СОБР "Терек" на окраине Старопромысловского района. Были также установлены личности боевиков: главарь группы Шамиль Чергизов, а также Аслан Байсултанов и Магомед Мазаев. При обыске у боевиков были обнаружены тротил, селитра, мины, гранаты, автоматы, телефоны.

2014

4 декабря силовики предотвратили в Чечне масштабные теракты, которые планировались в Грозном боевиками. Бандиты укрывались в Доме печати в центре города, где были блокированы силовиками и уничтожены. Еще несколько боевиков были уничтожены в здании школы №20, также расположенной в центре города.

18 октября в дагестанском Хасавюрте был предотвращен крупный теракт. В цокольном этаже строящегося многоквартирного дома была обнаружена и обезврежена бомба мощностью 25 килограмм тротила. Это было самодельное взрывное устройство, состоявшее из емкости, наполненной взрывчатым веществом с двумя радиоуправляемыми исполнительными механизмами и двумя детонаторами. Бомбу удалось обезвредить с помощью гидродинамической пушки.

В октябре силовики предотвратили серию крупных терактов на территории Дагестана, которые готовили члены кизилюртовской бандгруппы. В ходе спецоперации в селении Кироваул Кизилюртовского района Дагестана был ликвидирован боевик, который в банде выполнял роль взрывника. В его доме было обнаружено 15-литровое ведро, начиненное взрывчаткой, готовое к применению СВУ, несколько мешков с взрывоопасной смесью общим весом в 170 килограммов. Кроме того, на окраине населенного пункта была обнаружена "Газель", специально оборудованная для осуществления мощного взрыва.

5 октября в Чечне полицейские предотвратили теракт. В Грозном должен был состояться концерт, приуроченный к Дню города. У входа в концертный зал сотрудники полиции заметили подозрительного молодого человека. Когда полицейские решили досмотреть и установить его личность, мужчина произвел самоподрыв. В результате взрыва четверо сотрудников полиции погибли, еще четверо пострадали. Благодаря действиям сотрудников полиции удалось избежать большого количества жертв.

24 мая в селении Сагопши (Ингушетия) силовики уничтожили банду из семи человек. Было установлено, что бандиты планировали теракт с использованием смертника. Спецслужбы смогли вычислить и задержать предполагаемого смертника — местного жителя, который в период с 4 по 7 июня должен был взорвать летний концертный зал "Амфитеатр".

В начале мая спецслужбы РФ предотвратили крупные теракты, арестовав в Крыму членов "Правого сектора", готовивших подрывы самодельных взрывных устройств 9 мая во время массовых мероприятий около мемориала "Вечный огонь" и памятника Ленину в Симферополе.

В апреле силовики предотвратили в Дагестане теракты, которые готовились на майские праздники, и уничтожили в ходе спецоперации трех бандитов.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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