В Дагестане задержали сторонников ИГ, готовивших теракты в Москве

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Дагестане задержаны семеро сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России); по версии следствия, они планировали резонансные теракты в Москве, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужб, боевики готовили нападения по прямому указанию эмиссара ИГ , который находится в Сирии.

При обысках у задержанных изъяли огнестрельное оружие, гранаты и боеприпасы. Кроме того, силовики нашли компоненты для самодельного взрывного устройства.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана рассказал, что задержанные хотели устроить теракты во время новогодних праздников. По его данным, все они были завербованы ИГ через интернет.

"Работа по ним продолжается. Возможно, число задержанных увеличится", — отметил собеседник агентства.

В середине декабря сотрудники ФСБ задержали в Москве четырех боевиков, которые также готовили теракты в столице. По версии следствия, они получали приказы от эмиссара ИГ, который объявлен в международный розыск властями Таджикистана и сейчас находится в Турции. При обысках у них нашли самодельные бомбы и оружие.

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