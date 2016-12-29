В Дагестане задержали сторонников ИГ, готовивших теракты в Москве

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Дагестане задержаны семеро сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России); по версии следствия, они планировали резонансные теракты в Москве, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
При обысках у задержанных изъяли огнестрельное оружие, гранаты и боеприпасы. Кроме того, силовики нашли компоненты для самодельного взрывного устройства.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана рассказал, что задержанные хотели устроить теракты во время новогодних праздников. По его данным, все они были завербованы ИГ через интернет.
В середине декабря сотрудники ФСБ задержали в Москве четырех боевиков, которые также готовили теракты в столице. По версии следствия, они получали приказы от эмиссара ИГ, который объявлен в международный розыск властями Таджикистана и сейчас находится в Турции. При обысках у них нашли самодельные бомбы и оружие.
О случаях предотвращения терактов на территории России в 2014-2016 годах читайте в справке ria.ru >>