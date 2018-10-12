АСТАНА, 12 окт – РИА Новости. В Казахстане нашли обломок аварийного "Союза" в 40 километрах от Жезказгана Карагандинской области. Об этом сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Так, специалисты обнаружили фрагмент створки головного обтекателя.

"Радиоактивная и химическая обстановка на месте падения в норме, жертв и пострадавших нет. Нашли вчера вечером", — отметили в ведомстве.

Обломок забрали сотрудники Роскосмоса. Они же и продолжат обследовать территорию возможного падения ступеней ракеты-носителя.