АСТАНА, 12 окт – РИА Новости. В Казахстане нашли обломок аварийного "Союза" в 40 километрах от Жезказгана Карагандинской области. Об этом сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД республики.
Так, специалисты обнаружили фрагмент створки головного обтекателя.
"Радиоактивная и химическая обстановка на месте падения в норме, жертв и пострадавших нет. Нашли вчера вечером", — отметили в ведомстве.
Обломок забрали сотрудники Роскосмоса. Они же и продолжат обследовать территорию возможного падения ступеней ракеты-носителя.
Авария
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту.
Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.
По предварительной версии, авария могла произойти из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости.
"Роскосмос" создал аварийную комиссию, первое заседание которой состоится сегодня.
уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.
В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.
До выяснения причин ЧП Россия приостанавливает пуски с экипажами на борту к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".