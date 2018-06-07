Зюганов предложил провести референдум о повышении пенсионного возраста

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил повести общенациональный референдум о повышении пенсионного возраста.

"Я считаю, вот сейчас заговорили о необходимости на пять лет пенсионный возраст увеличить, это полное безумие. У нас сейчас уже мужик не доживет до пенсии, из 100 человек 45 не доживают, будут 70 не доживать… Давайте проведем общенациональный референдум, есть ли смысл повышать пенсию на пять лет", — сказал Зюганов журналистам в четверг.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что относится к повышению пенсионного возраста "в высшей степени осторожно и аккуратно".