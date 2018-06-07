Глава Томской области встретится с обратившейся к Путину матерью трех детей

НОВОСИБИРСК, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил разобраться в проблеме обратившейся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным многодетной томички и уже договорился о личной встрече с ней, сообщает обладминистрация.

В четверг в ходе прямой линии с Путиным мать троих детей Наталья Журова пожаловалась, что в 2010 году она встала на очередь для получения положенного по закону участка, но с тех пор очередь сократилась только наполовину. При этом, по ее словам, когда она обратилась "в свой регион", то получила ответ, что якобы в Томской области землю в первоочередном порядке могут получить только семьи, имеющие четырех и более детей, а семьи с тремя детьми должны стоять в общей очереди.

"Глава региона поручил немедленно провести проверку по фактам, которая изложила Наталья Журова. В администрацию Томской области томичка ранее не обращалась. Губернатор Сергей Жвачкин связался с Натальей Журовой по телефону и договорился о встрече для решения проблемы", — говорится в сообщении.

В обладминистрации отметили, что порядок предоставления бесплатных участков земли определен федеральным законом, где сказано, что на получение участка имеют право семьи, воспитывающие трех и более детей. "В Томской области, конечно, он не нарушается", — отметил представитель облправительства.

По данным властей, в Томской области действуют ряд мер социальной поддержки семей с детьми. Самые востребованные: пособие малоимущим семьям с детьми (его получают 35,6 тысячи семей, которые воспитывают 60 тысяч детей), ежемесячная денежная выплата на третьего или последующего ребенка (получателями являются 4,7 тысячи детей), компенсация части платы за посещение детского сада (11,3 тысячи детей), пособие по уходу за ребенком (5,6 тысячи детей). "Объем поддержки семей с детьми в 2017 году в Томской области превысил 2 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда — средства областного бюджета", — добавили в облправительстве.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>