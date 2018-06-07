Глава Томской области встретится с обратившейся к Путину матерью трех детей

НОВОСИБИРСК, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил разобраться в проблеме обратившейся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным многодетной томички и уже договорился о личной встрече с ней, сообщает обладминистрация.
"Глава региона поручил немедленно провести проверку по фактам, которая изложила Наталья Журова. В администрацию Томской области томичка ранее не обращалась. Губернатор Сергей Жвачкин связался с Натальей Журовой по телефону и договорился о встрече для решения проблемы", — говорится в сообщении.
По данным властей, в Томской области действуют ряд мер социальной поддержки семей с детьми. Самые востребованные: пособие малоимущим семьям с детьми (его получают 35,6 тысячи семей, которые воспитывают 60 тысяч детей), ежемесячная денежная выплата на третьего или последующего ребенка (получателями являются 4,7 тысячи детей), компенсация части платы за посещение детского сада (11,3 тысячи детей), пособие по уходу за ребенком (5,6 тысячи детей). "Объем поддержки семей с детьми в 2017 году в Томской области превысил 2 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда — средства областного бюджета", — добавили в облправительстве.
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