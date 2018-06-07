СПЧ выступил за объявление административных амнистий

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президентский совет по правам человека (СПЧ) выступает за то, чтобы создать в России традицию объявления административных амнистий в связи с избранием президента и Государственной думы, заявил РИА Новости председатель совета Михаил Федотов.

Пользователь соцсетей в ходе прямой линии президента России Владимира Путина в четверг спросил главу государства, сохранится ли традиция объявлять амнистию после инаугурации президента. Путин в ответ отметил, что в стране нет такой традиции, и заявил, что объявление амнистий должно быть вызвано не внешними, а внутренними и объективными причинами.

"Наш совет как раз выступает за то, чтобы такую традицию создать — объявлять в связи с избранием президента и Государственной думы административную амнистию за нарушение правил дорожного движения и миграционных правил", — сказал Федотов.

Объявление амнистии является исключительными полномочиями Госдумы, напомнил он. И если для объявления общеуголовной амнистии никаких изменений в законодательстве сейчас не требуется, то для проведения административной амнистии необходимы небольшие дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, пояснил глава СПЧ.

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