Ефремова уличили в нарушении закона из-за слов о Крымском мосте

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Слова Михаила Ефремова о передаче Крымского моста Украине являются призывом к нарушению территориальной целостности России, заявил в интервью РБК член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Крымский мост — это территория России, фактически Ефремов призывает к нарушению территориальной целостности", — прокомментировал сенатор. При этом на вопрос, планирует ли Цеков направлять соответствующее заявление, парламентарий ответил, что подумает.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением.
Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.
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