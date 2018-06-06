РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Отдайте Украине Ефремова: в Сети возмутились из-за слов актера про мост

16:1806.06.2018
23416853
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов. Архивное фотоАктер Михаил Ефремов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пользователи соцсетей раскритиковали актера Михаила Ефремова за предложение отдать Украине Крымский мост.

Крымский мост. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В Крыму назвали предложение Ефремова отдать мост Киеву предательством
Ранее Ефремов и интервью Юрию Дудю высказал мнение, что для того, чтобы "помириться с Украиной", России нужно "отдать" ей Крымский мост. Актер отметил, что, по его мнению, "нам надо разбираться с Украиной именно деньгами".

"Пускай они деньги берут за проезд, они счастливы будут. Может быть Крым простят", — сказал он.

Слова Ефремова вызвали возмущение у пользователей Сети. Так, часть комментаторов посоветовала не воспринимать всерьез заявление артиста, объяснив его поведение пристрастием к алкоголю, и порекомендовали ему "протрезветь". Некоторые пользователи сети не стали скрывать своего разочарования, обвинив актера в "пьянстве и деградации".

"Лично мне кажется, что это Ефремов болен, и не угаром, а перегаром. Наглухо", — отметил @amdn_blog.

"Гражданин Алкаш впал в стадию деградации", — подчеркнул @ocsini.

Крымский мост
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
В Госдуме ответили на идею Ефремова отдать Украине Крымский мост‍
Другие посчитали, что подобные высказывания актера могут быть связаны только с психическим расстройством.

"Искренне жаль, что карательная психиатрия не применяется у нас пока. Но из-за таких, как Ефремов, наверное введут скоро", — написал @wmk3u.

Возмутило россиян и предложение "разбираться деньгами" с Киевом. Они поинтересовались, чьи именно средства Ефремов намерен отдавать Украине.

"Своими, заработанными в перерывах между пьянками, Мишенька, и рассчитывайся, а на народное достояние рот не разевай, ты к нему никаким боком, ибо в труде замечен не был", — подчеркнула @guzaewa.

"А сколько сам Ефремов вложил в этот мост? Какая его доля в инвестициях? Этой долей и не хай распоряжается. Кстати по уплате налогов бы его ещё проверить", — отметил @d_morph.

Михаил Ефремов в спектакле Не становись чужим на сцене театра Современник. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Михаил Ефремов сорвал спектакль в Самаре и обматерил зрителей
Также в Сети стали искать собственные альтернативные способы наладить отношения с соседней страной, например, отдав им не мост и не деньги, а самого актера с его резонансными заявлениями.

"Ефремов предложил отдать Украине Крымский мост. Предлагаю отдать Украине Ефремова", — написал @RuslanOstashko.

Россияне также припомнили скандал с выступлением актера Самаре, в ходе он странно вел себя на сцене и оскорблял сидящих в зале. Они пришли к выводу, что нынешнее заявление вполне вписывается в ту манеру поведения, которую Ефремов демонстрирует в последнее время.

В марте начало спектакля "Не становись чужим" в Самаре задержали из-за опоздания Ефремова. В конце концов актер появился на сцене, но пьяным, как утверждают очевидцы: он путал слова и нецензурно выражался в адрес зрителей.

В Министерстве культуры Самарской области поведение Ефремова сочли "безобразным". Руководство "Современника" пообещало разобраться в обстоятельствах инцидента, а сам актер пояснил, что его эпатажное поведение было частью образа.

Разбазариватель казенных мостов
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Разбазариватель казенных мостов
Комментировать
Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Филиппов
Ну,бухает,дядя! Ему кажется прикольным идти против общества, чхать и ложить на всех с прибором. Дайте опохмелиться и не воспринимайте его слова так серьезно))) Алкоголизм- это Болезнь.
16:21
06.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Александр Михайлов
Бледная тень великого отца... А алкаш или не алкаш - это никакой роли не играет - Высоцкий и покруче был скручен болезнью, но был великим и при жизни.
16:30
06.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена