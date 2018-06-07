Welcome в Мордовию: Саранск встретит гостей ЧМ-2018 арт-фестивалем

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн — РИА Новости, Елена Жаркова. Более 200 тысяч болельщиков посетят Саранск в период проведения чемпионата мира по футболу, в дни игр в столице Мордовии ожидают прибытия более 50 тысяч любителей футбола. Такое количество гостей нужно не только принять, поселить и накормить, но и развлечь. Культурную программу для туристов и жителей города на время мундиаля постарались сделать максимально насыщенной и разнообразной – от чисто спортивных развлечений до художественных выставок, музыкальных фестивалей и мастер-классов по народным промыслам.

К организации досуга гостей, которые приедут в Саранск в период чемпионата, в Мордовии привлекли всех, кто будут взаимодействовать с туристами. Краткосрочные обучающие программы, связанные с культурой, традициями и обычаями стран, откуда ждут болельщиков, прошли не только волонтеры, но и сотрудники отелей и ресторанов. Их познакомили с национальными особенностями гостей и рассказали, как лучше взаимодействовать с гражданами разных стран, команды которых играют в Саранске.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Саранск будет принимать матчи группового этапа: 16 июня состоится встреча сборных Перу и Дании, 19 июня — Колумбии и Японии, 25 июня — Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.

Фестиваль болельщиков

Во время проведения чемпионата мира в каждом городе-организаторе пройдет Фестиваль болельщиков ФИФА. В Саранске фестиваль соберет болельщиков на Советской площади, которая сможет вместить до 20 тысяч человек. Программа фестиваля включает прямые трансляции матчей на экране площадью 100 квадратных метров.

"Жителям и гостям столицы Мордовии будет предоставлена отличная возможность наблюдать за противостояниями сильнейших сборных мира на гигантском экране. Единение болельщиков из разных стран позволит создать на площадке фестиваля неповторимую атмосферу. Неотъемлемая часть программы – выступления популярных артистов, а также региональных коллективов, которые смогут показать национальный колорит Мордовии. Это всегда вызывает интерес зарубежных гостей. Будут и конкурсы, и игры со зрителями, и световые шоу, и сюрпризы от послов города-организатора", — рассказали в правительстве республики.

Открытие фан-феста состоится 12 июня, в День России и День города. Ведущим торжественного открытия фан-феста станет популярный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев, а хедлайнерами первого дня фестиваля будут поп-рок-группа "Город 312" и группа диджеев и музыкантов Swanky Tunes.

В другие игровые дни болельщиков будут развлекать группы "Моя Мишель", "Мальбек и Сюзанна", Loc Dog и 5sta Family. 23 июня, в день проведения выпускных вечеров, на Советской площади можно будет услышать и увидеть Noize MC и Юлю Паго. 15 июля закрывать фестиваль будут известная голландская певица Eva Simons и российская фолк-рок-группа The Hatters.

Посетители фестиваля болельщиков смогут приобрести сувениры от народных умельцев и фирменную атрибутику с символикой турнира и в деталях познакомиться с историей города, принимающего у себя главное футбольное событие четырехлетия.

Праздник футбола на Советской площади продлится до 15 июля, вход для всех желающих на территорию фестиваля будет бесплатным.

Не спортом единым

Помимо развлекательной программы фестиваля болельщиков на Советской площади, гостей города ожидают различные активности, выставки, мероприятия на городских площадках и экскурсионные программы.

Культурная программа чемпионата мира по футболу в Саранске включает в себя арт-фестиваль творческих коллективов Мордовской филармонии "Welcome в Мордовию!", который будет проходить с 13 по 30 июня в Республиканском дворце культуры, и международный фестиваль джазовой музыки "Вэйсэ-джаз-2018", который примет гостей 27-28 июня в Музыкальном театре имени Яушева.

В презентационной зоне стадиона "Мордовия Арена" в игровые дни 16, 19, 25, 28 июня будет проходить фестиваль творческих коллективов Мордовии "Виват, чемпионат!".

Для тех, кто решит приобщиться к народным промыслам, на площади перед мордовской филармонией 15-18, 20, 21, 23 июня будет работать республиканская выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества "Сокровища земли мордовской". А в Национальной библиотеке имени Пушкина с 12 июня по 15 июля организуют "Hand-made лигу" — выставки и мастер-классы мастеров декоративно-прикладного творчества.

Там же будут проходить различные танцевальные, музыкальные и книжные флешмобы.

Иностранных туристов, несомненно, привлекут этнические и гастрономические фестивали: 24 июня в селе Лямбирь возле Саранска состоится национально-фольклорный праздник "Сабантуй", а 27 июня на площади Тысячелетия устроят грандиозный праздник гостеприимства "Самовар-фест".

Пешком по Саранску

Саранск – город небольшой, так что для туристов разработали специальные пешие маршруты, познакомиться с которыми можно, например, на официальном портале города-организатора ЧМ-2018 http://welcome2018.com/cities/saransk/ . Всего за пару часов неспешной прогулки можно осмотреть основные достопримечательности столицы Мордовии.

Начинать старожилы советуют со смотровой площадки университета. Его главный корпус — уменьшенная копия главного здания столичного МГУ и называется так же, только первая буква означает "мордовский". С его смотровой площадки можно увидеть многие достопримечательности города и новый стадион "Мордовия Арена".

Главный корпус Мордовского университета – часть архитектурного ансамбля площади Тысячелетия. Ее главная достопримечательность — фонтан "Звезда Мордовии" диаметром 60 метров со светодиодной подсветкой. В центре фонтана – орнамент в виде восьмиконечной звезды: у финно-угорских народов, к которым относится мордва, этот знак символизирует солнце. Вечерами в теплую погоду здесь устраивают музыкальные шоу. Еще одной приметой площади Тысячелетия является огромное "Древо жизни" — бронзовый дуб, который весит около 30 тонн, а у его подножия высечена карта Мордовии.

Во время прогулки туристам предлагают зайти в музеи Саранска, которые в дни матчей будут работать круглосуточно, а в остальные дни – принимать посетителей до 20.00.

Одним из самых популярных туристических объектов, как ожидается, станет Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Степана Эрьзи, который предложит культурную программу для самых разных категорий туристов. Так, в игровые дни круглосуточно на площади перед выставочным залом музея будут проходить экспресс-выставки молодых художников, а в самом музее – фотовыставка на тему спорта.

Туристов привлечет и Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова. Жители Саранска считают прославленного русского адмирала небесным покровителем города. Военачальник прожил на территории современной Мордовии только последние годы, но история его семьи тесно связана с историей мордовского народа.

Любителей истории приглашают в Мордовский краеведческий музей, самые древние экспонаты которого относятся к эпохе мезолита, или в музейно-этнографический комплекс "Мордовское подворье", где можно узнать о дохристианских верованиях мордвы и увидеть традиционные обряды.

Для тех, кто не очень интересуется историей, в Саранске разработали маршрут "Пивная миля", который предусматривает экскурсию на Саранский пивоваренный завод. А для любителей национальной кухни город-организатор подготовил гастрономический бренд пачи-бургер – мордовский аналог гамбургера.

За мордовским колоритом



В Саранске для болельщиков разработаны туристические маршруты, которые включают основные достопримечательности близлежащих районов. Они будут предлагаться гостям города и после турнира, рассказали в правительстве республики.

Так, маршрут "Зов Торамы" познакомит гостей с мордовским селом Подлесная Тавла и музеем тавлинской деревянной игрушки. Культурно-познавательный маршрут "Адмирал Ушаков" связан с именем знаменитого флотоводца и включает посещение старейшего города Мордовии Темникова и Санаксарского монастыря.

За настоящим мордовским колоритом туристам советуют отправиться в Центр национальной культуры в деревне Старая Теризморга. Там жители ходят в национальной одежде и проводят для всех желающих народные обряды. В деревне можно посетить этнографический комплекс под открытым небом "Дом зажиточного крестьянина", где есть и банька, которую смотрители топят для туристов, и печь, где готовится еда. Гостей тут угощают блинами и позой – свекольным слабоалкогольным напитком.

Желающие приобщиться к религиозным святыням могут съездить в Рузаевский район, где находится Пайгармский Параскево-Вознесенский монастырь. Обитель знаменита своими источниками, вода из которых считается целебной. По преданию, солдат, измученный сильными болями в ногах, нашел родник, на дне которого лежала икона с ликом святой Параскевы. Служивый поправился, а на этом месте позже построили монастырь. И сегодня сюда стремятся те, кто верит в целительную силу источника.

На память о Саранске



Какое путешествие без сувениров? В Саранске на память о чемпионате мира можно будет приобрести продукцию с символикой мундиаля в официальном магазине ФИФА недалеко от площадки фан-феста. Там продают все необходимые атрибуты для похода на стадион — брендированные бейсболки, футболки, а также мячи, мягкие игрушки, брелоки, бокалы и кружки. Также в магазине представлена продукция, которая напрямую ассоциируется с Саранском и станет добрым напоминанием о знакомстве со столицей Мордовии.

Специально к чемпионату мира по футболу Почта России выпустила серию открыток с видами достопримечательностей Саранска с пятью акварелями, авторами которых являются художники Ирина Горбунова и Марианна Федорова. На открытках изображены Музыкальный театр имени Яушева, Мордовский республиканский краеведческий музей и Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова, а также несколько городских видов и надпись "Я люблю Саранск". Приобрести открытки можно во всех почтовых отделениях Саранска.