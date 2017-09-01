Открытый урок в Ярославле с участием Владимира Путина

В прошлом году президент пообщался с учащимися образовательного центра "Сириус" в Сочи. Во время экскурсии один из учеников, 11-летний Денис из Пскова подошел к Путину и спросил у него, что происходит с курсом национальной валюты. Президент подробно объяснил особенности экономической ситуации в стране.