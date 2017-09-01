Открытый урок в Ярославле с участием Владимира Путина

- 13:50
Президент напомнил, что наша страна существует более тысячи лет. То, что позволяет ей жить и развиваться - это "внутренний ядерный реактор российского народа", подчеркнул Путин.
- 13:42
Владимир Путин начал свое выступление
Президент начал свою речь с поздравлений всех школьников, студентов и других учащихся с Днем знаний.
- 13:40
Дмитрий Медведев в этом году посетил школу №34 в подмосковном Подольске.
- 13:36
День знаний на школьных линейках встретили также премьер-министр Дмитрий Медведев и председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Пообщались со школьниками и министр иностранных дел Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, главы Минэкономразвития и Минкультуры Максим Орешкин и Владимир Мединский.
- 13:35
В прошлом году президент пообщался с учащимися образовательного центра "Сириус" в Сочи. Во время экскурсии один из учеников, 11-летний Денис из Пскова подошел к Путину и спросил у него, что происходит с курсом национальной валюты. Президент подробно объяснил особенности экономической ситуации в стране.
- 13:33
Президент России принимает участие в открытом уроке "Россия, устремленная в будущее" в Ярославле. Всероссийский открытый урок проводится в рамках форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ".