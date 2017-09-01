Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал свое выступление на Всероссийском открытом уроке "Россия, устремленная в будущее" с поздравления учащихся, родителей и педагогов с Днем знаний.

"Наше мероприятие приурочено к празднику, Дню знаний, началу учебного года, и поэтому я хочу и вас, всех присутствующих в этом зале, и всех, кто нас видит по различным каналам средств массовой информации, всех – студентов, школьников, преподавателей – поздравить с этим замечательным праздником. С Днем знаний!" — сказал Путин.

Президент также отметил, что нельзя забывать и родителей, особенно "родителей первоклашек".

"Поздравляю их тоже", — сказал глава российского государства.