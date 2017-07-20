Волин считает, что в СМИ надо вернуть рекламу алкоголя

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В министерстве связи и массовых коммуникаций РФ не считают опасным возвращение рекламы алкоголя в СМИ, надо просто воспитывать в населении культуру потребления спиртных напитков и одновременно помогать отечественным производителям выходить на этот рынок, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

"Наше министерство, одно из немногих, давно и последовательно выступает за возвращение в СМИ рекламы алкоголя. Мы не считаем, что такая реклама является опасной. Вопрос в качестве потребляемого и в мере", — сказал Волин, отвечая на вопрос о том, могут ли вернуть рекламу алкоголя в СМИ.

По его словам, "значительная часть алкоголя производится и распространяется из-под полы", кроме того, в стране "высок уровень самогоноварения". А многие потребляют "то, что даже внешне алкоголем не является", добавил Волин, напомнив историю с употреблением "Боярышника".

"Но по такой логике и стиральным порошком можно отравиться, если использовать его не по назначению. Запретим стирать?", — задался вопросом замминистра.

"Мы считаем, что перед нами стоит проблема воспитания. В 1980-е годы во время горбачевской антиалкогольной кампании было слово "культуропитейщики". Их ругали за то, что они не способствуют здоровью нации, потому что здоровая нация должна не пить вообще. А люди говорили, что надо не пить запрещать, а культуру потребления спиртных напитков воспитывать", — напомнил он.

Собеседник агентства также подчеркнул, что запрет рекламы алкоголя "ставит крест на любых попытках выхода на рынок отечественных производителей".

"Недавно я был в Челябинской области. Там закрылось несколько местных заводов, производящих водку. Они просто не могут донести о себе потребителю. Легко отчитываться, что мы заботимся о здоровье населения, потому что запретили рекламу алкоголя. Но проблема не исчезла. Мы считаем, что надо отказаться от ханжеского подхода и не гробить еще при этом национальную экономику", — отметил он.

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