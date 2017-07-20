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Интервью

Волин: государство давно пытается задействовать все сферы, где есть трафик

12:0020.07.2017
(обновлено: 12:02 20.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Архивное фотоЗаместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра связи и массовых коммуникаций в интервью "РИА Новости" рассказал о том, будут ли блокировать мессенджеры, как вообще нужно регулировать интернет и почему не будет революций на телевидении.

"У нас достаточно архаичный подход к нормативной базе".

- Завершилась ли история с Телеграм или она будет иметь продолжение? Что вообще это было?

— Это была попытка обеспечить одним из мессенджеров выполнения требований российского законодательства, которое закончилась тем, что обе стороны больше времени потратили на то чтобы сохранить лицо. Что, в принципе, и той, и другой стороне удалось. Телеграм признал, что готов направить информацию, которую формально должен представить, а Роскомнадзор заявил, что других вопросов у него к Телеграму нет.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Говорить, закончены ли отношения, преждевременно. Между мессенджерами и контролирующими органами всегда будут возникать коллизии, связанные с тем, что госорганы будут пытаться запросить как можно больше информации, а мессенджеры, заботясь об аудитории, — пытаться как можно меньше этой информации предоставить.

На мой взгляд, ни одна из сторон не готова экспериментировать до конца. Во-первых, государство само активно пользуется мессенджерами.

Во-вторых, сколько времени у компаний уйдет на то, чтобы запрет обойти, и во сколько он им обойдется?

Государство может проявить силу. Мессенджеры могут пойти в отказ. Владельцы многих сервисов говорят: "Ничего ни при каких обстоятельствах государству не передадим". Но никто из них до конца не уверен, что аудитория, которая у них есть сегодня, бескомпромиссно последует за ними завтра.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона

 

- Из-за этого уже пошла тема возможного законодательного запрета анонимайзеров. Такое возможно?

— Вероятность есть. Но не все так просто. Предположим, VPN и анонимайзеры запретили. Перестанут ли жители России ими пользоваться? Нет, не перестанут.

- Однако аудитории останется процента два-три — те, кто в принципе знает, что такое VPN и умеет им пользоваться.

— Да, пользователей станет значительно меньше. Это то же самое, когда нас спрашивают: понимаете ли вы, что полностью изжить пиратство в России нельзя? Отвечаем: мы не ставим перед собой задачу стопроцентно искоренить пиратство, это невозможно. Занимаясь блокировкой пиратских сайтов, мы хотим изменить их трафик до тех величин, когда создавать пиратские сайты станет экономически неинтересно.

Блокировка доступа. Архивное фото
© Fotolia / maxkabakov
В Госдуме предложили дать Крыму послабления в случае запрета анонимайзеров

Предположим, у вас есть пиратский сайт, трафик — миллион человек, и вы спокойно живете за счет рекламы. Вас начали блокировать, вы делитесь на зеркала, мы блокируем зеркала. Вы разваливаетесь на тридцать, а лучше пятьдесят кусков. И поддерживать их существование экономически уже нецелесообразно — вы не отобьете расходы за счет рекламы.

То же самое с анонимайзерами или мессенджерами. До какой степени противостояние с государством может быть интересно владельцам сервисов?

- Государство заведомо сильнее, получается, рано или поздно оно доведет свои планы до их полной реализации.

— Государство заведомо сильнее всегда и везде. Потому что у государства больше возможностей. Бороться с государством для бизнеса — все равно что плевать против ветра. И не только плевать… Но абсолютно неправильно говорить, что государство на сто процентов реализует свои возможности.

Андрей Цариковский. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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ФАС считает запрет анонимайзеров эффективным для развития цифрового сектора

Потому что если мы говорим, что задача в том, чтобы плохие люди не могли сохранить анонимность в сети, плохие люди эту анонимность всегда сохранят. Если же мы хотим подорвать экономическую основу возможности сохранения анонимности в сети, то да, такие действия имеют определенный шанс на успех.

Хотя, как мы видим, развитие технологий идет настолько быстро, что взамен запрещаемого мгновенно появляется что-то новое. Скорость государственного регулирования отстает от скорости научно-технологического прогресса. У нас достаточно архаичный подход к нормативной базе.

- Что значит "архаичный"?

— При такой скорости развития цифровой экономики мы должны перейти от детального к рамочному регулированию. Тогда есть хоть какой-то шанс описать общие правила игры на поляне.

- Бороться не с одним мессенджером, а со всеми сразу?

— Нет. Если мы хотим бороться с мессенджерами, надо как раз делать это индивидуально. Речь о том, что не надо пытаться, например, прописать отдельно регулирование для агрегаторов, отдельно для социальных сетей и так далее. Нужно задать общие правила, которые распространяются на все виды деятельности в интернете. Мы же не прописываем правила дорожного движения отдельно на проспекте, отдельно в переулке, отдельно в лесу!

- Законодатели пока, скорее, идут от обратного. Перенесут ли исполнение закона Яровой или оставят 2018 год?

— Я на кофейной гуще не гадаю.

- Недавно министр Никифоров сказал, что в сфере digital экономики нужно создать "новые правила игры, условия для того, чтобы ускорить цифровую трансформацию, а значит, повысить качество жизни и эффективность наших национальных экономик". Что имеется в виду?

— Это как раз создание рамочных условий. Что касается качества жизни, мы исходим из того, что вообще-то цифровая экономика повышает качество жизни. Например, в результате ее внедрения уже образовалось много миллионов свободных человеко-часов, которые люди перестали тратить в очередях на получении тех же госуслуг. И не только их. Например, недавно посчитали: использование водителями навигаторов, показывающих пробки, на 10 процентов сократило время в пути.

"Интеллигенция из кухни ушла в интернет".

- Какие еще шаги планируются по усилению контроля в сфере интернета?

— Наше министерство никаких новых шагов не планирует. Однако многие ведомства и представители депутатского корпуса пытаются написать закон на все случаи жизни. Мы никак не можем перейти к принципу нормотворчества минимализма. Наша точка зрения: законов и правил должно быть меньше, но они должны шире охватывать предмет регулирования.

Свести дело к десяти заповедям было бы, конечно, идеально, но трудновато. Золотая середина находится где-то между огромным количеством законов и десятью заповедями.

- Когда возникают ужесточающие инициативы, раздаются возгласы, что людей лишают инструментов общения. Видите ли вы угрозу выплеска социального недовольства в реальную жизнь именно через "закипание" в интернете?

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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- Я не говорил бы, что недовольных граждан лишают места общения. Тех "хомячков", которые сидят и постят, что все плохо, никто ни в чем не ограничивал и не собирается. Когда речь идет о борьбе с анонимайзерами и скрытыми сообществами, речь прежде всего о людях, которые нарушают закон. Ругать правительство, начальников, систему государственных институтов в России не является преступлением. Более того, это любимое занятие отечественной интеллигенции на протяжении последних 200 лет, и никто, конечно, не вправе лишить ее такого удовольствия.

Интеллигенция из кухни ушла в интернет. Укрепив, кстати, здоровье нации и сэкономив себе кучу денег. Потому что гостям на кухне надо было как минимум наливать! Ведь сидеть на кухне и критиковать власть без "пол-литры" невозможно.

- После чего можно выйти на улицу.

— Уже сложно: координация движений нарушена, целеполагание утрачено…

"Надо уже оставить в покое телевизор и рекламу".

- А между тем на телеканалах появилась реклама безалкогольного пива. В СМИ могут вернуть рекламу алкоголя?

— Наше министерство, одно из немногих, давно и последовательно выступает за возвращение в СМИ рекламы алкоголя. Мы не считаем, что такая реклама является опасной. Вопрос в качестве потребляемого и в мере.

Бар алкогольных напитков. Архивное фото
© Fotolia / peterzayda
Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах

Значительная часть алкоголя производится и распространяется из-под полы. Второе — в стране высок уровень самогоноварения. И третье — люди потребляют то, что даже внешне алкоголем не является. Вспомните историю с боярышником. Это был не алкогольный напиток, а средство для ванн! Но по такой логике и стиральным порошком можно отравиться, если использовать его не по назначению. Запретим стирать?

Мы считаем, что перед нами стоит проблема воспитания. В 1980-е годы во время горбачевской антиалкогольной кампании было слово "культуропитейщики". Их ругали за то, что они не способствуют здоровью нации, потому что здоровая нация должна не пить вообще. А люди говорили, что надо не пить запрещать, а культуру потребления спиртных напитков воспитывать.

Алкоголизм. Архивное фото
© Fotolia / line-of-sight
Запреты не мешают: названы самые пьющие регионы России

Есть и еще один важный момент. Запрет рекламы алкоголя ставит крест на любых попытках выхода на рынок отечественных производителей. Недавно я был в Челябинской области. Там закрылось несколько местных заводов, производящих водку. Они просто не могут донести о себе потребителю. Легко отчитываться, что мы заботимся о здоровье населения, потому что запретили рекламу алкоголя. Но проблема не исчезла.

Мы считаем, что надо отказаться от ханжеского подхода и не гробить еще при этом национальную экономику.

- Во многих сериалах можно наблюдать следующее: из-за закона о борьбе с курением перед началом идет предупреждение, что в фильме есть сцены табака, а затем весь фильм главный герой — положительный, кстати, — пьет.

— Ряд представителей, близких к Минздраву, хотели запретить сцены потребления алкоголя в кино и на телевидении… Мы исходим из того, что граждане РФ сами в состоянии разобраться, хотят ли они пить или курить, и точно делают это не потому, что увидели сцену по телевизору. Наша позиция: надо уже оставить в покое телевизор и рекламу и вообще поменьше вмешиваться в жизнь людей.

"Никаких революций в следующем году в нашей сфере не произойдёт".

- Кстати, о телевизоре. Несколько лет назад активно обсуждалось, что "кнопочного" ТВ скоро не будет. Будут лишь "цифра", "спутник" и т.д. Это, дескать, убьет власть основных телеканалов. Ничего подобного не произошло, ТВ по-прежнему остается самым массовым средством информации. Почему?

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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- Потому что люди смотрят качественный продукт. А производить качественный контент может ограниченное число игроков. Это касается не только России, но и всего мира. Есть понятие мейджер, и с ним никогда ничего не сделаешь. Снять отличное кино, сделать хорошие новости, закупить качественный сериал может очень мало компаний. Поэтому есть каналы первого уровня, вошедшие в мультиплексы, которые производят свой контент, и есть каналы второго и третьего, которые повторяют то, что произвели другие. И есть нишевые каналы. Никаких изменений в этом раскладе не произойдет — количество мейджеров всегда ограниченно.

- Скоро начнется президентская избирательная кампания. Ожидаете ли вы, что в ней задействуют новые технологии — от биткоинов до твиттера?

— Государство давно пытается задействовать все сферы, где есть трафик. В частности, не секрет, что одной из коммуникационных сред, где работает тот же портал госуслуг, является канал Телеграм. Есть трафик — направление задействуется.

- Имеется в виду скорее использование технологий в кампании. Скажем, Обаму называли первым президентом, по полной использовавшим интернет, Трамп не вылезал из Твиттера. Возможно ли что-то подобное в России?

— В России возможно все.

- Как вообще вам видится следующий год для интернета, ТВ и других СМИ?

— Не думаю, что он будет чем-то принципиально отличаться от нынешнего или предыдущего. Никаких революций в следующем году в нашей сфере не произойдёт.

Светлана Бабаева

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