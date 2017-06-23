МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал реакцию создателя Telegram Павла Дурова на возможную блокировку мессенджера.

"Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram", — заявил он.





РИА Новости не услышал ответа по существу поставленных команде Telegram и Павлу Дурову вопросов,РИА Новости https://ria.ru/society/20170623/1497178481.html

При этом он подчеркнул, что ведомство так и не услышало ответа по существу на поставленные команде Telegram вопросы.

В Роскомнадзоре также заявили, что Дуров не сотрудничает с надзорным ведомством, чтобы привлечь больше пользователей.





РИА Новости Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично Дурова предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. По его словам, в противном случае мессенджер будет заблокирован.РИА Новости https://ria.ru/society/20170623/1497171483.html





РИА Новости



РИА Новости не сотрудничает с надзорным ведомством, чтобы привлечь больше пользователей.РИА Новости https://ria.ru/society/20170623/1497180659.html не сотрудничает с надзорным ведомством, чтобы привлечь больше пользователей.РИА Новости https://ria.ru/society/20170623/1497180659.html

Ранее Жаров призвал команду Telegram и лично Дурова предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. По его словам, в противном случае мессенджер будет заблокирован. Глава Чечни Рамзан Кадыров, который активно пользуется Telegram, предложил Дурову и Жарову провести переговоры в Грозном.





РИА Новости Глава Чечни Рамзан Кадыров, который активно пользуется Telegram, предложил Дурову и Жарову провести переговоры в Грозном.РИА Новости https://ria.ru/society/20170623/1497171483.html

Дуров в ответ заявил, что блокировка сервиса противоречит интересам России, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США.

Telegram — бесплатный мессенджер, позволяющий обмениваться текстом и файлами. Программа ориентирована на зарубежные рынки и выполнена на английском языке. Сервис был запущен в 2013 году.