Роскомнадзор объяснил, почему Telegram не сотрудничает с ведомством

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Иванов заявил, что создатель мессенджера Telegram Павел Дуров не сотрудничает с надзорным ведомством, чтобы привлечь больше пользователей.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр распространения информации (это необходимо по российскому законодательству для работы в России).

"Это попытка привлечь пользователей, что он не сотрудничает ни с кем", — заявил Иванов на круглом столе на тему "Как регулирование мессенджеров предотвратит экстремизм и терроризм?".

Вероятно, полагает Иванов, Дуров считает, что это преимущество его мессенджера. Также, по словам Иванова, ему близка точка зрения главы комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина, который ранее заявил, что в ситуации с Telegram речь идет о соблюдении российского законодательства.