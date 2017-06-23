Дуров ответил на претензии Роскомнадзора

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка этого сервиса, к которому возникли претензии со стороны Роскомнадзора, не в интересах России в свете контроля США над другими мессенджерами.
19.8%Да, постоянно
9.7%Подписан на некоторые каналы и иногда использую для переписки
41.8%Не пользовался и не планирую
28.6%А что это?
"Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram", — написал в пятницу Дуров на своей странице "ВКонтакте".
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров ранее призвал команду Telegram и лично Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ.
"Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов" — пишет Дуров.