Дуров ответил на претензии Роскомнадзора

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка этого сервиса, к которому возникли претензии со стороны Роскомнадзора, не в интересах России в свете контроля США над другими мессенджерами.

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"Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram", — написал в пятницу Дуров на своей странице "ВКонтакте".

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров ранее призвал команду Telegram и лично Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ.

Дуров заявляет, что "как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive".

"Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов" — пишет Дуров.