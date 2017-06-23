Жаров прокомментировал ответ Дурова Роскомнадзору

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Роскомнадзор не услышал ответа по существу поставленных команде Telegram и Павлу Дурову вопросов, заявил руководитель ведомства Александр Жаров.

Руководитель Роскомнадзора ранее на этой неделе призвал команду Telegram и лично Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в ответ заявил, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США.

"К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову", — прокомментировал Жаров.