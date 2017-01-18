Храм или музей? Ответы на главные вопросы о передаче Исаакия церкви

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Виктория Сальникова. Законодательное собрание Петербурга попросило министра культуры РФ Владимира Мединского передать Исаакиевский собор РПЦ в кратчайшие сроки. Депутаты обратились с этой просьбой, несмотря на общественный резонанс и протесты музейного сообщества. РИА Новости отвечает на самые популярные вопросы об истории, которая привела к противостоянию светского и религиозного обществ.

Какая разница, кому принадлежит Исаакий? Все равно ничего не изменится.

Противники решения считают, что передача памятника РПЦ нанесет ущерб культуре и научной деятельности музея. На сайте Санкт-Петербургского союза ученых опубликовано открытое письмо, в котором говорится, что передача собора РПЦ противоречит Конституции, провозгласившей Россию светским государством, а также "порождает ненужный раскол в обществе". Союз ученых также считает, что были нарушены права жителей Петербурга, чье мнение не было учтено при принятии решения.

Кто теперь будет финансировать Исаакий?

Русская православная церковь же обещает сохранить музейно-просветительскую функцию Исаакиевского собора и сделать его доступнее, отменив плату за вход. Юридический статус здания не изменится, а все предметы иконостаса останутся частью музейного фонда. РПЦ также заявляет, что экскурсионная деятельность в Исаакии сохранится

После передачи собора РПЦ обязательства по финансированию частично лягут на государство. По словам вице-губернатора Петербурга Михаила Мокрецова, город будет оплачивать сложные реставрационные работы, а расходы на текущее содержание возьмет на себя церковь, сообщают "Ведомости".

Вице-губернатор Михаил Мокрецов отметил, что за счет высокой посещаемости музейного комплекса, в который, кроме Исаакиевского собора, входит Спас на крови, финансирование обходилось без бюджетных средств. В 2016-м его посетили 3,8 миллионов человек, доход составил около 800 миллионов рублей. Расходы тоже немаленькие: в прошлом году на реставрацию было потрачено 93 миллиона. В штате музея 393 сотрудника, еще 58 экскурсоводов нанимаются в летнее время. Что с ними будет после передачи собора РПЦ, неизвестно.

Кому принадлежал собор до революции?

РПЦ еще с дореволюционных времен добивалась передачи собора. В новейшие времена в последний раз она получила отказ в 2015 году. Однако Церкви на храм позволяет претендовать закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" 2010 года.

Союз музеев России опубликовал на своем сайте доклад, в котором привел данные о том, что собор никогда не принадлежал церкви. Во времена Российской империи она настаивала на передаче Исаакия в свое полное владение, но получила отказ. Основанием для него послужила необходимость сложных технических и художественных работ, следовательно – и большого финансирования. Здание тогда осталось в ведомстве Министерства внутренних дел. В музей собор был превращен в 1928 году, а с 1990 года в нем были восстановлены богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно в части храма.

Положительное решение 2017 года председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин назвал исторической справедливостью, добавив, что это является данью памяти жителям города, которые отдали свои жизни в годы кровавых репрессий.

Когда собор передадут РПЦ и передадут ли?

Впрочем, в ведомстве уже заявили, что

, потому что собор является учреждением Санкт-Петербурга.

Ориентировочно Исаакиевский собор передадут РПЦ в течение трех лет, хотя власти Петербурга хотят ускорить процесс с помощью Министерства культуры.

Между тем, группа активистов, среди которых и депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, объявила о начале общественной кампании за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника и против его передачи в пользование РПЦ.