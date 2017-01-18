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Общество

Храм или музей? Ответы на главные вопросы о передаче Исаакия церкви

Тема:
Передача Исаакиевского собора РПЦ (52)
18:2918.01.2017
(обновлено: 19:58 18.01.2017)
22628066
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Виктория Сальникова. Законодательное собрание Петербурга попросило министра культуры РФ Владимира Мединского передать Исаакиевский собор РПЦ в кратчайшие сроки. Депутаты обратились с этой просьбой, несмотря на общественный резонанс и протесты музейного сообщества. РИА Новости отвечает на самые популярные вопросы об истории, которая привела к противостоянию светского и религиозного обществ. 

© РИА Новости. Игорь Руссак
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Освящение колокола для Исаакиевского собора

  • Какая разница, кому принадлежит Исаакий? Все равно ничего не изменится.

Противники решения считают, что передача памятника РПЦ нанесет ущерб культуре и научной деятельности музея. На сайте Санкт-Петербургского союза ученых опубликовано открытое письмо, в котором говорится, что передача собора РПЦ противоречит Конституции, провозгласившей Россию светским государством, а также "порождает ненужный раскол в обществе". Союз ученых также считает, что были нарушены права жителей Петербурга, чье мнение не было учтено при принятии решения.

Исаакиевский собор
© Fotolia/ SemA
РПЦ обещает сделать Исаакий более доступным и сохранить музейную часть
Русская православная церковь же обещает сохранить музейно-просветительскую функцию Исаакиевского собора и сделать его доступнее, отменив плату за вход. Юридический статус здания не изменится, а все предметы иконостаса останутся частью музейного фонда. РПЦ также заявляет, что экскурсионная деятельность в Исаакии сохранится

© РИА Новости. Алексей Даничев
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Туристы на экскурсии в Исаакиевском соборе

  • Кто теперь будет финансировать Исаакий?

После передачи собора РПЦ обязательства по финансированию частично лягут на государство. По словам вице-губернатора Петербурга Михаила Мокрецова, город будет оплачивать сложные реставрационные работы, а расходы на текущее содержание возьмет на себя церковь, сообщают "Ведомости"

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Исаакиевский собор в 2016 году посетили более 3,8 миллиона человек
Вице-губернатор Михаил Мокрецов отметил, что за счет высокой посещаемости музейного комплекса, в который, кроме Исаакиевского собора, входит Спас на крови, финансирование обходилось без бюджетных средств. В 2016-м его посетили 3,8 миллионов человек, доход составил около 800 миллионов рублей. Расходы тоже немаленькие: в прошлом году на реставрацию было потрачено 93 миллиона. В штате музея 393 сотрудника, еще 58 экскурсоводов нанимаются в летнее время. Что с ними будет после передачи собора РПЦ, неизвестно.

© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

  • Кому принадлежал собор до революции?

Жители Санкт-Петербурга во время поминальной службы по жертвам авиакатастрофы А321 в Исаакиевском соборе
© AP Photo/ Mstyslav Chernov
В РПЦ считают передачу Исаакия церкви исторической справедливостью
РПЦ еще с дореволюционных времен добивалась передачи собора. В новейшие времена в последний раз она получила отказ в 2015 году. Однако Церкви на храм позволяет претендовать закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" 2010 года. 

Союз музеев России опубликовал на своем сайте доклад, в котором привел данные о том, что собор никогда не принадлежал церкви. Во времена Российской империи она настаивала на передаче Исаакия в свое полное владение, но получила отказ. Основанием для него послужила необходимость сложных технических и художественных работ, следовательно – и большого финансирования. Здание тогда осталось в ведомстве Министерства внутренних дел. В музей собор был превращен в 1928 году, а с 1990 года в нем были восстановлены богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно в части храма.

Положительное решение 2017 года председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин назвал исторической справедливостью, добавив, что это является данью памяти жителям города, которые отдали свои жизни в годы кровавых репрессий. 

© РИА Новости. Руслан Шамуков
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Мультимедийное 3D-маппинг шоу "Фестиваль Света 2016" на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге

  • Когда собор передадут РПЦ и передадут ли?

Мультимедийное 3D-mapping шоу в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Руслан Шамуков
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Активисты объявили об общественной кампании против передачи Исаакия РПЦ
Ориентировочно Исаакиевский собор передадут РПЦ в течение трех лет, хотя власти Петербурга хотят ускорить процесс с помощью Министерства культуры. Впрочем, в ведомстве уже заявили, что не могут повлиять на процесс, потому что собор является учреждением Санкт-Петербурга. 

Между тем, группа активистов, среди которых и депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, объявила о начале общественной кампании за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника и против его передачи в пользование РПЦ. 

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Общество
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19 пользователей оставили 22 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Сергей Миронов
    Не понятно, каким образом вообще Исаакий оказался в муниципальной собственности, а не в федеральной. И не понятно как можно вернуть РПЦ то, что ей не принадлежало ?
    18:58
    18.01.2017
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  • Ergakov Vladimir
    В заголовке материала чётко указано: "Храм или музей? Ответы на главные вопросы о передаче Исаакия церкви".
    Увы, проблемы обозначены, а вот ответы даны далеко не на все вопросы.
    В частности, как быть с финансированием? Ибо "обязательства по финансированию частично лягут на государство", "город будет оплачивать сложные реставрационные работы, а расходы на текущее содержание возьмет на себя церковь". А кто будет оплачивать научно-исследовательскую деятельность и проведение экскурсий? Тем более что в "штате музея 393 сотрудника, еще 58 экскурсоводов нанимаются в летнее время. Что с ними будет после передачи собора РПЦ, неизвестно".
    И - каким образом РПЦ намерена сохранить музейно-просветительскую функцию, не привлекая к этому историков музея и экскурсоводов, коли их дальнейшая судьба неведома?
    Обо всём этом высказывал опасения директор Музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Витальевич Буров в интервью программе "Время".
    19:54
    18.01.2017
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Показать старые комментарии (2)
  • Илья Маркелов
    Этих активистов изолировать от общества, что бы не зарабатывали на русофобии.
    19:38
    18.01.2017
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  • Андрей Гладков
    Наглый хохол и "кемску волость" отдаст. Гнать поповских прихвостней с государственных должностей - не должен имбецил ничем управлять.
    19:53
    18.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Ergakov Vladimir
    В заголовке материала чётко указано: "Храм или музей? Ответы на главные вопросы о передаче Исаакия церкви".
    Увы, проблемы обозначены, а вот ответы даны далеко не на все вопросы.
    В частности, как быть с финансированием? Ибо "обязательства по финансированию частично лягут на государство", "город будет оплачивать сложные реставрационные работы, а расходы на текущее содержание возьмет на себя церковь". А кто будет оплачивать научно-исследовательскую деятельность и проведение экскурсий? Тем более что в "штате музея 393 сотрудника, еще 58 экскурсоводов нанимаются в летнее время. Что с ними будет после передачи собора РПЦ, неизвестно".
    И - каким образом РПЦ намерена сохранить музейно-просветительскую функцию, не привлекая к этому историков музея и экскурсоводов, коли их дальнейшая судьба неведома?
    Обо всём этом высказывал опасения директор Музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Витальевич Буров в интервью программе "Время".
    19:54
    18.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • olegfilipchuk
    нет попам.
    19:54
    18.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • perez.ramirez
    В некоторых моментах понимаешь методы советской власти...
    20:19
    18.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр Иванов
    Отличнвэая заметка. Только вывода по заработку не сделали - расходы по реставрации составили 90 млн! Раньше это окупалось музейной работой, а теперь это будет оплачивать город?

    Т.е. мы свами, все.

    Уважаемые избранные депутаты города, вы превышаете свои полномочия!

    Я за открытый референдум по этому вопросу.

    И пойду на митинг против передачи!
    20:24
    18.01.2017
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  • Россия это семья, здоровье, процветание
    Конечно церкви. Много неверующих после коммунистической России. Я за СссР. Но можно поиграть на нервах либералофф:-)))))
    20:39
    18.01.2017
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  • danilaz
    Да за что нам такое наказание то?
    Надо провести референдум по Исакию.
    А еще референдум за то, чтоб навязанного недогубернатора вымазать в смоле, вывалять в перьях и на позорном столбе вывезти за пределы Санкт-Петербурга.
    20:41
    18.01.2017
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  • v8691
    Это Храм, православный, поэтому и должен быть передан РПЦ. Храм Христа Спасителя находится в собственности одного фонда, а деньги на его строительство давали м предприниматели - РПЦ только арендует его!
    А сколько большевики разрушили православных Храмов только в Москве - сорок сороков уже нет почти 109 лет.
    22:23
    18.01.2017
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  • Nadja Ingelmark
    Сергей Миронов. Вот именно, что непонятно как. Я всё жду, что кто-нибудь соорганизуется направить запрос в конституционный суд о противоправном поведении РПЦ с точки зрения самой конституции, а также о противоправном действии заксобрания Петербурга. Потому что поведение персонажа напоминает сказку о золотой рыбке. И Исаакиевский собор это третье желание старухи, после которого она должна, наконец, вернуться к тому, что заслужила.
    22:25
    18.01.2017
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  • Владимир Рустичек в ответ пользователю Сергей Миронов(показатьскрыть)
    Сергей Миронов, Так при Романовых вообще ни одна церковь не была "в собственности" РПЦ. Поскольку главой Церкви был император, то и все православные церкви строили "за счет бюджета". И монастыри, кстати, тоже... То есть и за счет налогов и с мусульман, лютеран, иудеев, которые как раз строились на общинные деньги
    Так что нынешние церковники хапают то, что им не принадлежало... Это про них Карамзин говорил "Воруют..."
    22:42
    18.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • k_SPb
    Народ, кто-нибудь знает, есть петиция против этого беспредела? ссылочку бы, плиз
    23:44
    18.01.2017
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  • korekina в ответ пользователю v8691(показатьскрыть)
    v8691, для ленинградцев Исаакий больше чем храм.
    01:23
    19.01.2017
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  • Константин Русак
    Слово собор уже означает что это не музей, здание строилось чтобы использоваться по назначению, поэтому конечно должно в первую очередь принадлежать именно православной церкви. А работникам музея нужно подумать как обеспечить подобные рабочие места. И на мой взгляд нормальные работники такого музея должны радоваться что все здание используется по назначению, т.е. музей то ожил - а не это ли мечта работника музея!?
    01:34
    19.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Константин Русак в ответ пользователю perez.ramirez(показатьскрыть)
    perez.ramirez, убивать за веру, разрушать храмы (музеи) , гнать за веру. Навязывать глупую ленинскую и марксистскую идеологию насильственно. Хоть понимаешь что говоришь?
    01:41
    19.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • korekina
    Не принижайте Исаакий до статуса храма РПЦ. В статусе музея (музея-храма) он достойно представляет и служит интересам города, страны, истории Государства Российского, православной вере и церкви. Не достойно отдельной общине пытаться во имя и по праву веры забрать общий (весьма доходный) объект культуры во славу себя.
    01:50
    19.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • gorohov.70
    Пусть попы платят за собственность. Везде и всегда.
    02:43
    19.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Петр в ответ пользователю Сергей Миронов(показатьскрыть)
    Сергей Миронов, В муниципальной собственности он оказался потому что муниципалитет под суетился в 90е и оформил его на себя.... Суть всей это передачи заключается в том что светские власти в частности муниципалитет и министерство культуры не обязаны как собственники соблюдать каноны православной веры и защищать права верующих на то чтобы к их святыням относились с уважением. Раньше собор принадлежал православному Императору в том что он уважительно относится к святыням сомнений у верующих на вызывало... а сейчас никто не знает кто завтра будет министром культуры и главой муниципалитета и как они будут относится к чувствам верущих ... позволят ли они совершать богослужения в соборе и не будут ли в нем проводится выставки оскорбляющие христианские ценности и религиозные учения. Верующие люди видели как святые для них храмы превращали в руины, хлева, клубы, музеи разве десятилетий издевательств и и унижений недостаточно чтобы осознать насколько низкие эти поступки? Насколько мне известно от собственника собора музей как организация не зависит проблема в том что РПЦ хочет ввести свободный вход поскольку платный вход в храм противоречит догмам православной веры.... это существенная сумма денег материальный ущерб для заинтересованной стороны т.е. музея очевиден они ведут борьбу за эти деньги. Если общество пойдет на поводу у низменных материальных интересов то в будущем это обернется большим позором и похоже Исакий может так и остаться единственным в мире храмом отнятым у христиан собственным народом в пользу туристов с платным входом внутрь. Мне стыдно за тех кто предлагает и поддерживает подобные идеи.
    03:28
    19.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Aleksandr Starzev
    Был в Исакии только раз, хотя не редко прохожу возле него.
    Надо сходить, пока он ещё светел, свят и величественен, пока не осквернён чёрт знает кем.
    03:33
    19.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Nasmeshnik-35
    Церковь в очередной раз суетливо реализовывает свои материальные интересы. "Мы не пашем, не сеем, не строим", но желаем всем владеть, и сладко жрать за чужой счёт. Особо цинично и глумливо выглядит то, что в этот раз РПЦ даже не скрывает, что прикарманивая чужую , никогда не принадлежавшую ей собственность, оплачивать её содержание она не намерена. Идеальное мошенничество - отжали безвозмездно чужую собственность, выгнали людей(работников музея) на улицу, а все расходы по содержанию возложили на бывшего собственника. Ну кто и как после этого будет тыкать пальцем в Советскую власть, державшую в жёсткой узде этих мошенников?
    04:00
    19.01.2017
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