Исаакиевский собор будет доступен для экскурсий, сообщили в митрополии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Исаакиевский собор после передачи его РПЦ будет доступен для всех желающих посетить храм с культурной и просветительской целью, его экскурсионная деятельность будет сохранена, сообщила РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви в безвозмездное пользование, однако он сохранит музейно-просветительские функции. По его словам, процесс передачи собора может занять длительный период времени.

"Официального подтверждения передачи храма в управление церкви еще нет. Но могу сказать, что, как мы заявляли ранее, после передачи собора в управление Русской православной церкви храм не будет потерян ни для Петербурга, ни для России, ни для мировой культуры. Безусловно, для всех желающих посетить собор с культурной и просветительской целью будут организованы экскурсии. Церковь осознает ответственность за сохранение культурного наследия", — сказала Родоманова.

Она подчеркнула, что Русская православная церковь имеет достаточный опыт работы с музеями. По словам Родомановой, Санкт-Петербургская митрополия намерена использовать опыт экскурсоводов и специалистов-реставраторов, работающих в соборе, для дальнейшего сотрудничества. Вопросы сохранности и реставрации здания будут учитываться в договоре между городом и епархией о передаче в безвозмездное пользование храмовых зданий.

Ранее СМИ сообщили, что председатель парламентской комиссии по культуре Максим Резник обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко в связи с появившейся в последние дни 2016 года информацией о готовящемся решении передать Исаакиевский собор церкви. Депутат попросил губернатора озвучить официальную позицию по этому вопросу. В то же время директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров заявил журналистам, что слухи о передаче собора "небезосновательны".

В Санкт-Петербургской митрополии сообщали в свою очередь, что митрополия в последнее время не подавала дополнительных заявок на возвращение Исаакиевского собора РПЦ, однако не отказывается от этих притязаний. Санкт-Петербургская епархия в 2015 году обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ.

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года.