Минкультуры заявило, что не может повлиять на передачу Исаакия РПЦ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министерство культуры РФ не может повлиять на процесс и сроки передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), так как собор является учреждением Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее Законодательное собрание Петербурга большинством голосов приняло проект об обращении к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой передать Исаакиевский собор РПЦ в кратчайшие сроки.

"Исаакиевский собор входит в состав музея "Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор", который является учреждением культуры города Санкт-Петербурга. В этой связи решение вопроса о возможности и условиях передачи РПЦ указанных памятников архитектуры находится в ведении органов власти города. Таким образом, министерство культуры РФ не может влиять на процесс и сроки передачи объекта", — сказал представитель Минкультуры.

В ведомстве уточнили, что полномочия по передаче имущества и оформлению соответствующих прав осуществляет Росимущество как уполномоченный орган по управлению федеральным имуществом.

Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщал, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. Позже власти Петербурга уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Тем не менее, общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора.

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".