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"Первый шаг": ученые вернули трем паралитикам способность ходить

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© Фото : EPFL / Jean-Baptiste MignardotДэвид, бывший паралитик, учится ходить при помощи системы электростимуляции спинного мозгаДэвид, бывший паралитик, учится ходить при помощи системы электростимуляции спинного мозга
© Фото : EPFL / Jean-Baptiste Mignardot
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Швейцарские нейрофизиологи впервые смогли вернуть подвижность ног трем людям с застарелым переломом позвоночника, "точечно" стимулируя работу поврежденного фрагмента спинного мозга. Итоги эксперимента были представлены в журналах Nature и Nature Medicine.

Крыса-паралитик тренирует свои нервные клетки при помощи робота-тренажера
© Фото : EPFL/Gregoire Courtine
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"Наши успехи основываются на очень глубоком понимании того, как работают механизмы, управляющие движением конечностей у крыс и других животных. Благодаря прошлым экспериментам, мы смогли в режиме реального времени имитировать импульсы, которые мозг посылает в поврежденную часть позвоночника и сделать первый шаг к полному излечению паралича", — заявил Грегуар Куртин (Gregoire Courtine), нейрофизиолог из Высшей политехнической школы в Лозанне (Швейцария).

Сила мысли

Повреждение позвоночника приводит к частичному или полному параличу конечностей в зависимости от места травмы. На сегодняшний день ученые разрабатывают несколько методов лечения таких травм. Многие биологи пытаются использовать стволовые клетки для восстановления соединения между частями спинного мозга. Существуют и принципиально иные методы — подключение конечностей к головному мозгу при помощи электродов.

Куртин и его коллеги, в том числе российские нейрофизиологи из Института физиологии РАН имени Павлова в Санкт-Петербурге, несколько лет назад разработали оригинальную методику, позволяющую вернуть свободу движения парализованным крысам без хирургического вмешательства и инъекций стволовых клеток. 

Они внимание на то, что даже при самых серьезных повреждениях спинного мозга часть нервных волокон остается нетронутыми. Данные цепочки нейронов не задействованы в работе двигательной системы организма, однако их можно "переключить" на новую задачу.

Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
Ученые из России и США вернули паралитику способность ходить

Последующие опыты показали, что электростимуляция этих нейронов при помощи набора электродов, а также особые тренировки в специальном "экзоскелете" позволили крысам и макакам почти полностью восстановить подвижность своих ног после частичного разрезания их позвоночника.

Сегодня Куртин и его коллеги обнародовали результаты первых экспериментов такого рода, которые они провели на трех добровольцах из Нидерландов и Швейцарии, потерявших способность ходить примерно 4-5 лет назад в результате ДТП или несчастных случаев во время занятий спортом.

© Фото : EPFL / Hillary SanctuaryГрегуар Куртин и три пациента до начала эксперимента
© Фото : EPFL / Hillary Sanctuary
Грегуар Куртин и три пациента до начала эксперимента

 

Локализовав ту точку, где их спинной мозг был поврежден, ученые начали проводить ту же серию упражнений и экспериментов с добровольцами, как и с животными. Они подвесили их в экзоскелете, попросили представить, что они идут по беговой дорожке, и записывали сигналы, вырабатываемые мозгом.

После имплантации электродов, Куртин и его коллеги начали посылать эти сигналы в спинной мозг пациентов, сгибая и разгибая их ноги во время "пробежки" по этой же дорожке. Всего через неделю добровольцы научились самостоятельно стоять и совершать автоматические шаги, а через 2-3 недели – начали совершать произвольные движения ногами. 

Парализованная макака, которой ученые вернули способность ходить
© Фото : Capogrosso et al./Nature 2016
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"Доктора сказали мне, что я никогда не смогу ходить. Теперь я могу самостоятельно преодолевать небольшие дистанции как при помощи стимулятора и костылей, так и без них. Мои мускулы стали намного сильнее. Теперь у меня есть надежда на то, что я опять смогу делать барбекю на даче", — делится впечатлениями Герт-Ян Оскам (Gert-Jan Oskam), один из участников опытов.

Примерно через пять месяцев тренировок, как отмечает Куртин, все его подопечные научились самостоятельно ходить по беговой дорожке в "экзоскелете", не нуждаясь во внешней поддержке на протяжении многих часов и километров. Два из них теперь могут самостоятельно двигаться даже без помощи стимулятора.

Мир равных возможностей

"Мои бывшие коллеги и учителя, Кэндалл Ли и Реджи Эджертон, недавно провели похожий эксперимент, используя самые простые формы постоянной стимуляции нервов. Подобные методики требуют очень долгих и изнурительных тренировок – они затратили почти год на то, чтобы научить пациента кое-как ходить, пользуясь помощью двух других людей. Мы же поставили наших трех подопечных на ноги всего за две-три недели", — отметил Куртин в беседе с РИА Новости.

Помимо быстрого восстановления, у "точечной" стимуляции спинного мозга, как пояснил ученый и сами участники опытов, есть и множество других плюсов. Подобный подход, как пояснил Дэвид Мзи (David Mzee), еще один доброволец, не вызывает чувства "одеревенения" ног, как постоянная стимуляция поврежденной части позвоночника, и позволяет им меньше тратить сил на совершение движений. 

Профессор Христо Тахчиди, руководивший операцией по имплантации бионической сетчатки
© РИА Новости
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Вдобавок, некоторые улучшения в способностях пациентов к самостоятельным движениям сохранялись даже после того, как ученые отключали стимулятор после ухода Дэвида, Яна и Себастьяна, третьего участника опытов, из лаборатории. Сейчас все пациенты самостоятельно продолжают заниматься упражнениями дома, используя специальные приложения для планшетов, которые для них написали ученые.

Как отметил Куртин, многие из его "конкурентов" и бывших коллег в ближайшее время присоединятся к нему и к Джоселин Блох (Jocelyn Bloch), нейрохирургу из госпиталя Лозаннского университета, в рамках стартапа GTX medical, созданного специально для дальнейшего улучшения этой технологии.

© EPFLДэвид Мзи, бывший паралитик
© EPFL
Дэвид Мзи, бывший паралитик

"В прошлом мы использовали некий аналог систем глубокой стимуляции мозга, применяемых при борьбе с болезнью Паркинсона и некоторыми другими заболеваниями. Они работают достаточно эффективно, но не отличаются высокой точностью. Следующая версия нашей технологии, которую мы будем разрабатывать в нашем стартапе, будет использовать действительно "точечную" имплантацию электродов, что резко повысит скорость отклика мускулов на команды и возможный репертуар движений", — пояснил ученый.

Как подчеркнул Куртин, не стоит ожидать чуда и полного излечения абсолютно всех паралитиков. Если пациент пережил полный разрыв спинного мозга, и в нем не осталось "целых" волокон, то самостоятельно ходить он не сможет, используя подобную систему стимуляции. 

Пациент Научно-клинического центра отоларингологии Антонина и директор НИЦ РНИМУ имени Пирогова, профессор Христо Тахчиди после операции по установке ретинального импланта (протез сетчатки)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Еще одно важное требование – паралитик должен обладать "шестым чувством" и чувствовать прикосновения к его ногам для того, чтобы эта методика работала. В противном случае он не будет ощущать того, где находятся его конечности во время тренировок, что лишит их смысла и не позволит поставить его на ноги.

"В лучшем случае мы сможем заставить таких пациентов стоять во время подобной стимуляции и совершать "роботизированные", автоматические движения. Это можно сделать в лаборатории, но смысла от подобных достижений в повседневной жизни нет. Нужно искать какие-то другие пути", — заключил ученый.

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