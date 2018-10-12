В Казахстане нашли ступени аварийного "Союза"

АСТАНА, 12 окт — РИА Новости. Поиски ступеней аварийно приземлившегося в Казахстане "Союза" завершены, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.
"Все ступени обнаружены в Карагандинской области", — уточнил он.
Поиски вела российская база номер один, дислоцирующаяся в Жезказгане.
"На территории падения фрагментов ракеты-носителя наличия степных или лесных пожаров, жертв и разрушений не обнаружено", — отмечается в сообщении ведомства.
Авария при старте "Союза"
На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.
"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.
В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.
Россия приостанавливает пуски с экипажами на борту.