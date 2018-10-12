В Казахстане нашли ступени аварийного "Союза"

АСТАНА, 12 окт — РИА Новости. Поиски ступеней аварийно приземлившегося в Казахстане "Союза" завершены, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

"Все ступени обнаружены в Карагандинской области", — уточнил он.

Поиски вела российская база номер один, дислоцирующаяся в Жезказгане.

Первую, вторую и третью ступени, а также двигательную установку системы аварийного спасения нашли в 40 километрах от села Талап Улытауского района.

"На территории падения фрагментов ракеты-носителя наличия степных или лесных пожаров, жертв и разрушений не обнаружено", — отмечается в сообщении ведомства.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

По предварительным данным, причиной ЧП стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя.

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