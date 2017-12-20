Названы главные достижения РАН за 2017 год в сфере гуманитарного знания

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Самые масштабные проекты академической науки социогуманитарной направленности перечислил академик Николай Макаров, директор Института археологии РАН.

"Для историков 2017 год был годом больших проектов, которые связаны с изучением русской революции 1917 года, публикациями документов и новых обобщающих изданий. Вышел двухтомник "Российская революция 1917 года: власть, общество, культура". Ее подготовил Институт российской истории. Вышла замечательная энциклопедия "Россия в 1917 году", подготовленная тем же институтом. Вышли очень интересные издания филологов, посвященные литературной ситуации 1917 года", — сообщил академик Макаров, выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Создание силами ИНИОН информационного ресурса манускриптов "Исламика" также вошло в число достижений академии, названных Макаровым. Ресурс представляет собой большое собрание оцифрованных арабоязычных рукописей, впервые доступных для исследователей Востока.

"Формы подачи информации в гуманитарных науках меняются, и, конечно, академические учреждения должны больше заниматься созданием новых информационных ресурсов, быть интеграторами. Здесь важно, что на одном ресурсе собраны документы разных академических учреждений: Института востоковедения, архива РАН, других организаций. Так что функции академии как интегратора здесь очень важны", — пояснил ученый.

В области археологии, по версии РАН, 2017 год ознаменовался двумя уникальными по масштабам и общественной важности проектами. Во-первых, завершены раскопки церкви Благовещения на Городище в Великом Новгороде. Это второй по древности каменный православный храм на севере Руси, его построили в 1103 году. В уходящем году руины храма подготовили для музеефикации, чтобы представить их на обозрение обществу.

Второй проект, которым гордится РАН, — это раскопки в Крыму на трассе "Таврида", связывающей Крымский мост, Керчь, Симферополь и Севастополь.

"Сплошной археологический разрез, 300 километров дороги, 80 археологических памятников, десятки тысяч находок разного периода — от палеолита до русских почтовых станций XIX века и огневых позиций последней войны. Все это исследовано, документировано, ничто не потеряно. Это также результат координации академии, подтянувшей лучшие наши институты — Институт археологии, Институт истории материальной культуры в Санкт-Петербурге, Институт археологии СО РАН и Институт археологии Крыма, который также теперь находится под зонтиком РАН", — подчеркнул Николай Макаров.

© Фото : институт археологии РАН Каменная гробница, представляющая собой античный склеп с длинным коридором-дромосом, найденная при раскопках кургана Госпитальный в Керчи © Фото : институт археологии РАН Каменная гробница, представляющая собой античный склеп с длинным коридором-дромосом, найденная при раскопках кургана Госпитальный в Керчи

Академические гуманитарные исследования представлены в 87 научных учреждениях, объединенных в три отделения РАН.