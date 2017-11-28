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Уроки Октября: что нового узнали историки о Русской революции 1917 года

19:1928.11.2017
(обновлено: 19:33 28.11.2017)
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© РИА Новости / Лев ИвановПерейти в фотобанкРепродукция картины ОктябрьРепродукция картины Октябрь
© РИА Новости / Лев Иванов
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года не только радикально изменила жизнь России, но и дала миру такие всеобщие ценности, как право наций на самоопределение, социальная справедливость и социальное государство, заявили ученые, выступавшие на совместном заседании Президиума РАН и Российского исторического общества.

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© AFP 2017 / Louai Beshara
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Сегодня в здании Президиума РАН состоялась встреча представителей Российского исторического общества и ведущих ученых Академии наук, на которой историки и специалисты в области культуры и литературы рассказали о том, как российские научные учреждения готовились к встрече столетия Октябрьской революции, или, как предложили ее называть участники заседания, Великой русской революции.

"Сейчас можно с уверенностью сказать, что настало время для детального анализа исторического наследия Октябрьской революции, и, выражаясь языком диалектики, синтеза нового представления о том, чем она была для России и всего мира в целом", — заявил Александр Сергеев, недавно избранный президент РАН.

По его словам, с течением времени в стране сложилась принципиально новая ситуация. Как отметил академик, "в последние годы отношение власти к революции существенно поменялось. Теперь она не навязывает официальных трактовок, что очень важно для науки. Ученые могут свободно обсуждать и излагать свои собственные представления об этих событиях".

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗрители смотрят мультимедийный спектакль "1917" на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зрители смотрят мультимедийный спектакль "1917" на фестивале света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 4 ноября 2017

Диалектика нового века

С ним согласился Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества и глава Службы внешней разведки, отметивший, что век, прошедший со времен Октябрьского переворота, — это "минимальное количество времени, которое должно пройти для того, чтобы историки могли беспристрастно оценивать масштабные исторические события".

Владимир Ильич Ленин произносит речь на Красной площади на открытии временного памятника Степану Разину. 1 мая 1919 года. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Гольдштейн
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Без Ленина революция 1917 года бы не произошла, считают большинство россиян

По его словам, радикальная смена социально-политического уклада в последние годы существенным образом поменяла взгляд историков на революцию, что позволяет раскрыть многие неожиданные грани этого эпохального катаклизма. Сопоставление старого и нового отношения к событиям 1917 года, как отметил директор СВР, уже привело к серьезным изменениям представлений о том, как они повлияли на Россию и чем они на самом деле являлись.

"Мы пришли к выводу, что революцию стоит рассматривать как единый многоэтапный процесс, состоящий из целой серии взаимосвязанных событий, в том числе Февральского переворота, отречения Николая II, создания первых Советов, Октябрьской революции, роспуска Учредительного собрания и Гражданской войны. Иными словами, революция затронула не один 1917 год, а весь период между 1917 и 1922 годами, и мы нашли много параллелей между Русской революцией и Великой французской революцией 1789-1799 годов", — рассказал Нарышкин.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкОтречение императора России Николая II в ночь на 3 марта 1917
© РИА Новости
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Отречение императора России Николая II в ночь на 3 марта 1917

Как отметил директор СВР, многие люди сегодня рассматривают Октябрьский переворот исключительно в негативном ключе, однако он принес с собой и множество позитивных идей, которые позже укоренились в общественном сознании фактически всех народов Земли.

"На фоне нищеты и разрухи, господствовавшей в то время в России и других странах, новизна и чистота идей социального равенства и справедливого мирового порядка подарили нам множество преданных друзей по всему миру. В предвоенные и военные годы советская разведка опиралась на огромную сеть добровольных помощников в Европе, Америке и Азии. Многие из них были ведущими интеллектуалами своей эпохи, которые были воодушевлены идеями Октября и активно помогали Советскому Союзу бороться с фашизмом. Ярким примером этого была великолепная Кембриджская пятерка под началом Кима Филби", — продолжил Нарышкин.

Политическая демонстрация трудящихся в Петрограде. Архивное фото
© РИА Новости
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В ГД рекомендовали создать мемориал в память о погибших в годы революции

Не стоит забывать и представителей "белого движения", мигрировавших в страны Европы после Октябрьской революции, — они, как отметил директор СВР, познакомили страны Запада с лучшими образцами российской культуры и искусства, которые до этого были экзотикой для их жителей.

Великая русская революция, как добавил другой участник встречи, академик Анатолий Торкунов, ректор МГИМО и историк-международник, серьезно поменяла и политический ландшафт мира, добавив в него новые понятия и феномены.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкВыступление Владимира Ильича Ленина на Красной площади в день празднования первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции после открытия мемориальной доски "Павшим в борьбе за мир и братство народов"
© РИА Новости
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Выступление Владимира Ильича Ленина на Красной площади в день празднования первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции после открытия мемориальной доски "Павшим в борьбе за мир и братство народов"

Революционные идеи

"Все великие революции, и наша в том числе, трансформировали работу систем международных отношений в то время. С одной стороны, эта функция обычно приписывается "большим войнам", которые происходили при переходе от одной системы к другой, — Тридцатилетняя война в XVII веке, Наполеоновские войны в конце XVIII века, Первая мировая война XX века", — поясняет Торкунов.

В результате этих военных конфликтов резко менялся баланс сил и формат отношений держав, исчезали и появлялись государства. С другой стороны, как отметил академик, нельзя игнорировать то, что эти "большие войны" почти всегда сопровождались революциями в тех странах, которые были одной из сторон этих конфликтов.

Памятник Ленину у Финляндского вокзала. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В России к юбилею революции восстановили "тысячи" памятников Ленину

"К примеру, свержение Чарльза I и революция XVII века в Великобритании произошли на фоне Тридцатилетней войны, а Великая французская революция непосредственно вызвала целую серию войн в XVIII и XIX веках, которые постепенно охватили всю Европу. Естественно, что эти совпадения не были случайными", — продолжает ученый. 

Как работает эта связь, историки-международники еще не знают, но академик предполагает, что ее можно объяснить тем, что революции, в отличие от войн, меняют не просто баланс сил, а механизм взаимодействия между государствами, сам международно-правовой порядок. К примеру, переворот в Англии ввел понятие "государственного суверенитета", независимого от церкви, а отцы-основатели США создали идею "национального государства".

"Французские революционеры присвоили себе право на вмешательство в дела других государств для освобождения народных масс от угнетения, а после завершения Наполеоновских войн этим "новшеством" начали пользоваться монархии под предлогом борьбы с революциями. Неудавшаяся революция 1848 года в Германии и империи Габсбургов впервые поставила вопрос о праве народов на самоопределение", — поясняет Торкунов.

Указатель у входа на станцию метро Войковская в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
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Москвичи решили не переименовывать станцию "Войковская"

Наша революция, по словам академика, повлияла на международные отношения двояким образом, как с точки зрения баланса сил, так и с точки зрения эволюции международного права. Долгое время было непонятно, к какой стороне — победителей или побежденных — относит себя Советская Россия.

"В конечном итоге советское правительство заявило о своем резком неприятии тех принципов мирного урегулирования, которые были заложены в Версальской системе, и встало на путь ее ревизии, что фактически полностью исключило возможность сотрудничества с большинством стран Запада, кроме как с Веймарской Германией", — продолжает ученый.

Конец конца истории

Еще более противоречивым было правовое "наследие" революции. Придя к власти, как объяснил ученый, большевики пытались использовать демократические принципы во внешней политике, опираясь на концепцию "мира без аннексий и контрибуций". Одновременно они заявляли о том, что эти законы можно реализовать на практике только после Мировой революции, создания Всемирной Республики Советов. С такими идеями, как считает Торкунов, не могло согласиться ни одно государство, а тактика использования тайной дипломатии и Коминтерна порождали недоверие и враждебное отношение к СССР.

Только после провозглашения принципа "мирного сосуществования" Советскому Союзу удалось достичь крупных внешнеполитических успехов, в том числе и первых пактов о ненападении и взаимопомощи, подписанных СССР, Чехословакией и Францией.

Российский император Николай II (третий справа) среди военных представителей союзных держав
© РИА Новости / Оцуп
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Война и голод как «ощущение» революции

Многие внешнеполитические следы Октября, как отметил Торкунов, можно увидеть в мире и сейчас. События 1917 года в России послужили запалом и примером для практически всех национально-освободительных движений, которые помогли десяткам стран Азии и Африки избавиться от колониальной зависимости и позволили им стать полноправными членами международного сообщества. Современный многополярный мир, по мнению ректора МГИМО, существует во многом благодаря Октябрьской революции.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУчастники митинга и шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участники митинга и шествия КПРФ в Москве, посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции

"Принципы социальной справедливости и перестройки социума, возникшие во времена революции, сегодня затронули фактически все государства мира. Поспособствовав появлению понятия так называемого "социального государства", Русская революция умерила аппетиты капитализма", — пояснил ученый.

Изучение международных последствий Октября, как отметил Торкунов, особенно важно сегодня, так как мир вступил в эпоху стратегической неустойчивости, связанной с крушением Советского Союза. Исчезли альтернативная система ценностей и альтернативный центр силы, служившие примером и ориентиром для стран Запада, что породило ложное чувство безопасности и привело к размыванию тех принципов, на базе которых работает текущая система международных отношений.

Как организовать революцию, или Апрельские тезисы Ленина
© Инфографика
Как организовали революцию, или Апрельские тезисы Ленина

Этот интерес, в частности, обусловлен одной общей чертой "старых" большевистских и современных либерально-демократических идей, изложенных сначала советской властью, а чуть позже — американским президентом Вудро Вильсоном. Речь идет о праве народов на самоопределение, которое сегодня все чаще вступает в противоречие с принципом территориальной целостности и незыблемости границ, закрепленном в Хельсинкских соглашениях 1975 года и в документах ООН.

"Двадцатый век часто называют "веком революций", и, если мы не сможем разрешить это противоречие, текущий век рискует стать не "веком эволюции", как мы надеялись, а повторит судьбу своего предшественника", — заключает академик.

"Земля и воля"

Аналогичным образом, как пояснил Юрий Петров, директор Института российской истории РАН, те изменения, которые происходили в России до и после революции, сегодня все чаще рассматриваются в международном контексте, с точки зрения того, как Российская империя пыталась адаптироваться к новым глобальным экономическим реалиям и провести ускоренную индустриализацию.

"Люди часто говорят, что революция произошла из-за того, что экономика России не выдержала тягот Первой мировой войны, но наши исследования показывают, что это не так. Подушевой ВВП и уровень жизни в Германии и в других Центральных державах снизился сильнее, чем в Российской империи, однако революции в них произошли гораздо позже, уже после завершения войны. Мы полагаем, что Октябрьская революция была следствием провала правящей верхушки в борьбе с кризисом развития и неготовности государства отвечать на вызовы времени", — пояснил ученый.

Участники Октябрьской революции. Архивное фото
© РИА Новости
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Историки РФ подготовятся к 100-летнему юбилею Октябрьской революции

Многие другие сторонники "альтернативной" истории, как отметил ученый, считают, что революция была "экспортирована" в Россию германской разведкой, спонсировавшей большевиков и других политических маргиналов. Как считают сегодня российские историки, и Февральская, и Октябрьская революции были во многом стихийным явлением, главными участниками которого выступали народные массы, а не шпионы и "закулисные кукловоды".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкСолдат срывает эмблему царизма. Петроград, февраль 1917 год
© РИА Новости
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Солдат срывает эмблему царизма. Петроград, февраль 1917 год

"Идея о том, что Ленин и Троцкий были "марионетками" кайзеровской разведки, — это миф и чепуха, обесценивающие национальную трагедию, которую пережила наша страна, заменяя ее дешевым фарсом. Как показывает анализ документов, Германия вкладывала больше денег в своих шпионов в союзных ей Румынии и Италии, которые пытались удержать Бухарест и Рим от выхода из войны, а не в Ленина и его единомышленников", — пояснил ученый.

В любом случае, как отмечает историк, секрет победы большевиков заключался не в "немецких деньгах", если они и играли серьезную роль в спонсировании движения, а в том, что их идеи лучше всего отражали чаяния народных масс и были готовы их реализовать.

Шествие женщин по Невскому проспекту в Петрограде в Международный женский День
© РИА Новости
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Февральская революция глазами очевидцев

"В августе 1917 года страна стояла перед выбором — или военная диктатура Корнилова, или же приход к власти левых радикалов во главе с большевиками. Традиционная мысль о "земле и воле" и новая идея о "мире без аннексий и контрибуций" больше всего соответствовали пожеланиям крестьян, составлявшим основу армии Российской империи. Из-за отсутствия гражданского общества и коллапса власти судьбу России решили массы", — объясняет Петров.

В целом события 1917 года, как считает академик, показали, что ни либерализм, ни консерватизм не смогли укрепиться в политической практике России, что предопределило дальнейший вектор развития государства и сделало Советский Союз и Россию тем, чем они являются сегодня.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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kam20061
Хорошо, что ученые показывают серьезное отношение к революции 1917-го года и ее мировому значению. Оценочная публицистика и спекуляции порядком надоели.
19:33
28.11.2017
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Малоросс
Противодействие "идеям социального равенства и справедливого мирового порядка" - это то, чему всеми силами сопротивляется Запад во главе с США, т.к. их воплощение - это смерть основам существования диктатуры денег.
Российским капиталистам тоже стоит чаще задумываться над причинами и итогами Великой Русской революции.
19:32
28.11.2017
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